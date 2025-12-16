مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة

افتتحت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتُعد المبادرة هي النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وقام بافتتاح الأكاديمية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و كيفن فراي، المدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، و حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسيف في مصر، وعبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير الإماراتية، وسفراء مبادرة «شباب بلد» من الشباب المصري المتميز.

وعقب الافتتاح قام الوزراء والضيوف بجولة تفقدية للأكاديمية والأنشطة المختلفة التي تقدمها، وقام بتقديم الجولة مجموعة من سفراء المبادرة من الشباب.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» يُجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية وقاطرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على إتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وبناء قدراتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأكاديمية تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وتسهم في ربط الشباب بالمسارات التعليمية والتدريبية الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن مراكز الشباب باتت منصات تنموية شاملة وليست مجرد أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية، وهو ما يتجسد في اختيار مركز شباب الجزيرة ليكون مقرًا رئيسيًا للأكاديمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مبادرة «شباب بلد» تُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف تمكين 13 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2027، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مثمنًا دعم الأمم المتحدة واليونيسيف ومؤسسة الغرير، ومؤكدًا استمرار وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات التي تفتح آفاق المستقبل أمام الشباب المصري.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة شباب بلد التي أطلقتها الحكومة في منتدى شباب العالم عام 2022، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُمثل تقدمًا ملموسًا في جهود الدولة لتمكين الشباب، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وربطهم بالفرص المتاحة، وبناء كوادر قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز فكر ريادة الأعمال والابتكار، ودعم التحول الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن افتتاح الاكاديمية يؤكد حرص الدولة بقياد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأشارت إلى التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في إنجاز الأكاديمية بمركز شباب الجزيرة، والتي تعتبر منصة لتنمية مهارات الشباب وربطهم بفرص العمل وتنمية فكر الابتكار، موضحة أنه من خلال رئاستها لمبادرة شباب بلد إلى جانب المنسقة المقيم للأمم المتحدة وعضوية مصر في مجلس القيادة العالمي للمبادرة الأممية GENU سيتم العمل على تعزيز المبادرة في مصر لفتح آفاق أوسع للشباب، كما حرصت على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة في اختيار وتجهيز الأكاديمية، كما وجهت الشكر لفريق عمل الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف في مصر، وكذلك لرجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير على دعمه للمبادرة.

كما أوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن محورًا خاصًا حول التنمية البشرية وقد سلطت الضوء بالفعل على جهود الدولة لتمكين الشباب من خلال مبادرة شباب بلد.

اليونيسف نطلق العنان للشباب

وصرّحت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر قائلة «اليوم، لا ندشن مجرد منشأة جديدة، بل نطلق العنان لإمكانيات جديدة. يُمثل هذا إنجازًا هامًا في مسيرة مصر نحو ضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات والثقة والدعم اللازم لبناء المستقبل الذي يستحقونه».

وأضافت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر: "تقف الأمم المتحدة صفًا واحدًا خلف مبادرة شباب بلد، وتعمل مع مصر لإطلاق طاقات الشباب وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه عبر عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير الإماراتية، عن سعادته برؤية هذا التطور الملهم في تنفيذ مبادرة «شباب بلد» في مصر، قائلًا «إن تقدم مصر وازدهارها يرتكز على شبابها الذي يعد أغلى ما تملكه، فهم منبع المواهب والابتكار، حيث يسهم تطوير الشباب المصري في زيادة التنافسية بالمنطقة، وقدرتها على النجاح والمنافسة على مستوى العالم، ولذلك فإن مؤسسة الغرير تؤمن بالاستثمار في الشباب بالمنطقة ويبقى التزامنا ثابت لتحسين مسيرتهم وتعزيز قدرتهم على صنع فرص المستقبل». كما حرص عبد العزيز الغرير، على توجيه الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على قيادتها ومساهمتها في تنفيذ مبادرة شباب بلد في مصر.

تُعدّ أكاديمية "شباب بلد" البرنامج الرائد الأول ضمن مبادرة "شباب بلد"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تسريع التزام مصر الطوعي بدعم 13 مليون شاب وشابة بحلول عام 2027 من خلال مسارات متكاملة في التعليم والتدريب والتوظيف وريادة الأعمال. وبوجود 18.5 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في مصر، توفر الأكاديمية بيئة وطنية متكاملة ومنصة ديناميكية مترابطة لمساعدة الشباب على إطلاق طاقاتهم والمساهمة في تنمية البلاد.