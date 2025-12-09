جامعة دمنهور تهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية بـ اليونسكو

تقدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وأسرة الجامعة، بخالص التهنئة القلبية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن اختيار الدكتور أشرف صبحي يعكس ما يتمتع به من خبرة واسعة ورؤية متميزة في مجال الرياضة والتنمية الشبابية، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وأكد "ترابيس" أن هذا الاختيار الدولي المشرف يعكس مكانة مصر وريادتها في تولي الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية على المستوى العالمي، و يضيف إلى رصيد الدولة المصرية صفحة جديدة من الحضور الفاعل في المؤسسات الدولية، كما يؤكد الثقة في القدرات المصرية ويجسد ما تبذله الدولة من جهود لاستعادة قوتها الناعمة، وتعزيز دورها في المحافل الدولية، وترسيخ رسالتها الحضارية.

جدير بالذكر أن هذا الفوز جاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في باريس، والذى شهد إجماعًا من الدول الأعضاء على اختيار الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة، في تأكيد جديد على الثقة الدولية فى الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة مؤسسات كبرى على مستوى العالم.