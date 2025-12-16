قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين

زاخو العراقي
زاخو العراقي
إسلام مقلد

فازت جماهير نادي زاخو العراقي ، بجائزة FIFA للمشجعين لعام 2025، بعدما خطفوا أنظار العالم بمبادرة إنسانية لافتة سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن دوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في 13 مايو.

وقام المشجعون، بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، جُمعت قبل انطلاق اللقاء، ليتم التبرع بها لاحقًا للأطفال المرضى.

بيان النادي

وفي بيانٍ صادر عن النادي، جاء فيه: "أظهر هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دُمى الأطفال داخل الملعب، قيمًا نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في كردستان والعراق وآسيا. جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائمًا لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".

تفوق زاخو

وتفوّق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على مرشحين آخرين لنيل الجائزة التي أُطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية. كما يمكن منح الجائزة لموقف أو لفتة تركت أثرًا واضحًا في عالم كرة القدم.

كيفية تحديد الفائز بجائزة FIFA للمشجعين

تم اختيار المرشحين الثلاثة للجائزة من قبل لجنة مكونة من أساطير FIFA وخبراء في كرة القدم.

يتم اختيار الفائز من خلال تصويت عام على الموقع الرسمي لـ FIFA.

يقوم كل مصوت بتحديد اختياراته، الأول، والثاني، والثالث، حيث يتم منح نقاط لكل مرشح بناءً على ترتيبه (خمس نقاط للمركز الأول، ثلاث للثاني، وواحدة للثالث).

يتم منح جائزة The Best من FIFA للمشجعين لصاحب أعلى رصيد نقطي في عملية التصويت.

في حال تساوي متنافسين أو أكثر بعدد النقاط، يتم منح الجائزة لأكثر من حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت.

نادي زاخو العراقي نادي زاخو زاخو العراقي

