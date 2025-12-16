قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح وعمرو ناصر يترقبان.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز «ذا بيست» 2025.. الموعد والقناة الناقلة

ذا بيست
ذا بيست
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الثلاثاء، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» The Best لعام 2025، والذي يُعد أحد أبرز الأحداث السنوية لتكريم نجوم اللعبة الأفضل على مستوى العالم.

وتحظى جوائز «ذا بيست» بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، إذ تُمنح لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية، في إطار سعي «فيفا» لتكريم التميز داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

 

موعد ومكان حفل جوائز ذا بيست 2025

يقام حفل جوائز «ذا بيست» 2025 مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر، في قاعة «كتارا» بفندق فيرمونت في الدوحة، على هامش حفل عشاء رسمي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

وتنطلق مراسم الحفل في:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر

ويأتي تنظيم الحفل عشية المباراة النهائية لكأس القارات للأندية، التي تجمع بين فلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل فعاليات الحفل مباشرة عبر:

beIN SPORTS HD (قناة مفتوحة)

 

آلية التصويت في جوائز ذا بيست

أوضح «فيفا» أن عملية التصويت على الجوائز أُغلقت رسميًا يوم 28 نوفمبر، بعد فتح باب التصويت أمام:

قادة ومدربي منتخبات الرجال والسيدات

ممثلي وسائل الإعلام

الجماهير، بنسبة محددة في بعض الفئات

فيما يحصل الجمهور على حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام الثاني على التوالي، بينما تُمنح جائزة أفضل هدف بالمناصفة بين الجماهير وأساطير «فيفا».

 

فئات جوائز فيفا ذا بيست 2025

تشمل جوائز «ذا بيست» مجموعة واسعة من الفئات، أبرزها:

أفضل لاعب في العالم

أفضل لاعبة في العالم

أفضل مدرب لفئة الرجال

أفضل مدربة لفئة السيدات

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

جائزة مارتا لأفضل هدف في كرة السيدات

جائزة اللعب النظيف

جائزة فيفا للمشجعين

التشكيل المثالي للرجال والسيدات

 

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

زين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» 2025، ليواصل كتابة اسمه بين نخبة نجوم الكرة العالمية.

وضمت قائمة المرشحين عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم: محمد صلاح، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، هاري كين، كيليان مبابي، نونو مينديز، كول بالمر، بيدري، رافينيا، فيتينيا، ولامين يامال.

 

هدف عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش

شهدت قائمة جائزة بوشكاش لأفضل هدف تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ليضع اللاعب نفسه في منافسة عالمية مميزة.

الفائزون في النسخة الماضية

وكان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم في النسخة الماضية، بينما حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.

ذا بيست حفل ذا بيست كل ما تريد معرفته عن حفل ذا بيست حفل الأفضل The Best موعد حفل ذا بيست محمد صلاح صلاح عمرو ناصر جائزة بوشكاش هدف عمرو ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية

في مقر المطرانية.. الأنبا مينا يتابع ملف التنمية بالمجتمعات التابعة للإيبارشية

وزير العمل

وزير العمل يزور إيطاليا غدا لفتح أسواق عمل جديدة

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد