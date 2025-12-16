محمد صلاح وعمرو ناصر يترقبان.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز «ذا بيست» 2025.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الثلاثاء، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» The Best لعام 2025، والذي يُعد أحد أبرز الأحداث السنوية لتكريم نجوم اللعبة الأفضل على مستوى العالم.

وتحظى جوائز «ذا بيست» بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، إذ تُمنح لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية، في إطار سعي «فيفا» لتكريم التميز داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

موعد ومكان حفل جوائز ذا بيست 2025

يقام حفل جوائز «ذا بيست» 2025 مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر، في قاعة «كتارا» بفندق فيرمونت في الدوحة، على هامش حفل عشاء رسمي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق مراسم الحفل في:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر

ويأتي تنظيم الحفل عشية المباراة النهائية لكأس القارات للأندية، التي تجمع بين فلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل فعاليات الحفل مباشرة عبر:

beIN SPORTS HD (قناة مفتوحة)

آلية التصويت في جوائز ذا بيست

أوضح «فيفا» أن عملية التصويت على الجوائز أُغلقت رسميًا يوم 28 نوفمبر، بعد فتح باب التصويت أمام:

قادة ومدربي منتخبات الرجال والسيدات

ممثلي وسائل الإعلام

الجماهير، بنسبة محددة في بعض الفئات

فيما يحصل الجمهور على حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام الثاني على التوالي، بينما تُمنح جائزة أفضل هدف بالمناصفة بين الجماهير وأساطير «فيفا».

فئات جوائز فيفا ذا بيست 2025

تشمل جوائز «ذا بيست» مجموعة واسعة من الفئات، أبرزها:

أفضل لاعب في العالم

أفضل لاعبة في العالم

أفضل مدرب لفئة الرجال

أفضل مدربة لفئة السيدات

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

جائزة مارتا لأفضل هدف في كرة السيدات

جائزة اللعب النظيف

جائزة فيفا للمشجعين

التشكيل المثالي للرجال والسيدات

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

زين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» 2025، ليواصل كتابة اسمه بين نخبة نجوم الكرة العالمية.

وضمت قائمة المرشحين عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم: محمد صلاح، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، هاري كين، كيليان مبابي، نونو مينديز، كول بالمر، بيدري، رافينيا، فيتينيا، ولامين يامال.

هدف عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش

شهدت قائمة جائزة بوشكاش لأفضل هدف تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ليضع اللاعب نفسه في منافسة عالمية مميزة.

الفائزون في النسخة الماضية

وكان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم في النسخة الماضية، بينما حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.