قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هوس عمليات التجميل.. امرأة كورية تجري 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

هوس عمليات التجميل.. امرأة كورية تجري 400 عملية تجميل خلال 15 عام
هوس عمليات التجميل.. امرأة كورية تجري 400 عملية تجميل خلال 15 عام
ولاء خنيزي

أثارت امرأة كورية جنوبية تُدعى جيل لي وون جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن إنفاقها نحو 300 مليون وون كوري، أي ما يعادل 210 آلاف دولار أمريكي، على مدار 15 عامًا، من أجل إجراء قرابة 400 عملية وإجراء تجميلي، في سعيها الدؤوب للوصول إلى الشكل المثالي الذى لطالما حلمت به، وذلك وفقًا لما نشره موقع  Oddity Central.

بداية التحول

ظهرت جيل في البرنامج الكوري الشهير "لا بأس أن تكون من المريخ" على قناة tvN STORY، لتروى تفاصيل تجربتها الطويلة مع التجميل، والتي بدأت عام 2010.

وقالت إنها لجأت لأول عملية تجميل بعد أن تعرضت للسخرية بسبب زيادة وزنها أثناء استعدادها لاختبار القبول الجامعي، ثم جاء الدافع الأكبر عندما بدأ أحد شركائها السابقين بانتقاد مظهرها باستمرار، ما أثر سلبًا على ثقتها بنفسها.

عمليات لا تُحصى

لم تكشف جيل عن تفاصيل عمليتها الأولى، لكنها أوضحت أن التجربة الأولى كانت البوابة لعالم لا ينتهي من التجميل.

ومنذ ذلك الحين، خضعت لعشرات العمليات مثل:

  • زراعة الدهون في الجبهة
  • جراحة الجفن المزدوج
  • عمليات الأنف وتحديد الذقن والوجه
  • إزالة الغمازات
  • شفط الدهون لكامل الجسم
  • حقن البوتوكس والفيلر فى مناطق متعددة

كما لجأت إلى علاجات جلدية وخلايا جذعية للحفاظ على نضارة بشرتها، حتى بلغ مجموع ما أجرته نحو 400 إجراء تجميلي بين كبير وصغير.

رضا بلا ندم

وعلى الرغم من ضخامة المبلغ الذى أنفقته، أكدت جيل أنها لا تشعر بالندم، قائلة: "كنت أريد أن أغيّر نفسى بالكامل بعد الانتقادات الكثيرة التي تلقيتها، الآن أشعر بالرضا تجاه مظهري، ولا أندم على ما فعلت."

وأوضحت أن التغييرات منحتها ثقة كبيرة بنفسها وشعورًا متجددًا بالراحة والقبول الذاتي.

تحذير الأطباء وتغير النظرة

ورغم أنها ما زالت ترى بعض العيوب التي ترغب في تعديلها، إلا أن أحد أطباء شفط الدهون نصحها بالتوقف عن السعي المفرط وراء الكمال، والتركيز على الحفاظ على شكلها الحالي.

لكن جيل ما زالت تواصل زيارة عيادات الجلدية والطب الشرقي بشكل شبه يومي للحفاظ على نضارة بشرتها ومظهرها العام، لتظل مثالًا حيًّا على هوس الكمال الجمالي الذى يزداد انتشارًا في المجتمعات الحديثة.

عمليات التجميل التجميل هوس عمليات التجميل امرأة كورية كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

المتحف الكبير

مكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف الكبير حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري

المتحف المصري

نشاط دؤوب بمختلف القطاعات.. الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

بدر عبد العاطي

مصر وفرنسا واليونان والسعودية والأردن تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد