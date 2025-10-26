قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
محمود مسلم رئيسا لأول هيئة برلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عمليات تجميل للتأثير على الجنين.. واقعة مثيرة في روسيا

عمليات تجميل للتأثير على الجنين.. واقعة مثيرة في روسيا
عمليات تجميل للتأثير على الجنين.. واقعة مثيرة في روسيا
ولاء خنيزي

لم يعد السعي وراء الجمال مقتصرًا على الاهتمام بالمظهر الخارجي فقط، بل أصبح لدى البعض هوس يتجاوز الحدود الطبيعية، إذ يسعى البعض للحصول على ملامح مثالية لهم ولأبنائهم قبل حتى ولادتهم، فمع انتشار عمليات التجميل وتطور التقنيات الحديثة، باتت بعض السيدات يعتقدن أن بإمكان هذه الإجراءات أن تؤثر في صفات الجنين الوراثية، في محاولة لإنجاب أطفال بملامح أجمل، وهو ما تجسده واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا في روسيا مؤخرًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Oddity Central.

امرأة روسية تثير الجدل بعملية لتغيير لون عينيها أثناء الحمل

أثارت امرأة روسية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زعمت أنها خضعت لعملية لتغيير لون عينيها أثناء فترة الحمل، على أمل أن تُنجب طفلًا بعيون زرقاء، وانتشرت قصتها بسرعة على المنصات الروسية، مثيرة تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية انتقال مثل هذه التغييرات التجميلية إلى الجنين، وما إذا كان لمثل هذه العمليات أي تأثير على الصفات الوراثية.

تقنيات تغيير لون العين المتاحة حاليًا

شهد مجال التجميل مؤخرًا تطورًا كبيرًا في تقنيات تغيير لون العين، حيث تتوفر عدة طرق من بينها زراعة القزحية الاصطناعية التي تُستخدم لتبديل اللون بشكل دائم، أو إزالة الميلانين من سطح القزحية باستخدام الليزر لتحويل اللون البني إلى الأزرق خلال ثوانٍ معدودة.

تصبغ القرنية

كما ظهرت تقنية أحدث تُعرف باسم تصبغ أو وشم القرنية، وتعتمد على استخدام أصباغ متوافقة بيولوجيًا لتلوين القرنية بصورة دائمة.

ورغم تنوع هذه الوسائل، يؤكد الأطباء والخبراء أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر في الحمض النووي أو أن تنتقل نتائجها إلى الجنين.

اعتقاد غريب يثير السخرية

وفي مقابلة بودكاست شهيرة، صرّحت خبيرة التجميل الروسية بأنها أجرت العملية قبل الولادة لأنها كانت مقتنعة بأن حمضها النووي سيُعيد ترتيب نفسه ليعكس اللون الجديد في طفلها.

ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل

انهالت التعليقات الساخرة على القصة فور انتشارها، حيث كتبت إحدى المعلقات مازحة: “لقد أزلت الشعر بالليزر قبل الحمل حتى يولد أطفالي بدون شعر!”، في إشارة إلى سخافة الاعتقاد بأن عمليات التجميل يمكن أن تؤثر على الجينات.

ورأى كثيرون أن هذه القصة تمثل دليلًا جديدًا على تفشي الخرافات المرتبطة بالتجميل والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدين أن بعض الأشخاص باتوا ينساقون وراء أوهام الجمال دون أي وعي علمي أو تفكير منطقي.

عمليات تجميل عمليات التجميل الجنين روسيا أطفال الانجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد اخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير

إزالة التعديات بأسوان

إزالة 297 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

صحة البحيرة

صحة البحيرة: الكشف على 562 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد