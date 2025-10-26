قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
أصل الحكاية

ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة

ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. إليك موعد المباراة
ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. إليك موعد المباراة
ولاء خنيزي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة الكلاسيكو الإسباني التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المقرر إقامتها في السادسة والربع مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

صراع الصدارة بين العملاقين

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الترتيب وتعزيز حظوظهما في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

معنويات مرتفعة بعد انتصارات أوروبية

يدخل الفريقان مواجهة الكلاسيكو بمعنويات عالية بعد نتائجهما المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة والانتصار الاوربي 

فقد اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في مباراة تألق فيها نجوم الفريق الكتالوني وأثبتوا جاهزيتهم للقمة.

ريال مدريد والفوز الثمين

أما ريال مدريد، فقد حقق فوزًا ثمينًا على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ليؤكد الفريق الملكي استعادته لتوازنه الأوروبي.

هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على قائمة الأعلى أجراً

قبل انطلاق الكلاسيكو المرتقب، كشفت شبكة "lentedesportiva" العالمية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي شهدت هيمنة واضحة لريال مدريد وبرشلونة على المراكز العشرة الأولى، حيث جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في الصدارة براتب سنوي يبلغ 26.9 مليون جنيه إسترليني، متفوقًا على زميله النمساوي ديفيد ألابا الذي يتقاضى 19.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني

  1. كيليان مبابي – 26.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  2. ديفيد ألابا – 19.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  3. فينيسيوس جونيور – 17.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  4. جان أوبلاك – 17.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  5. روبرت ليفاندوفسكي – 17.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  6. جود بيلينجهام – 17.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  7. فرينكي دي يونج – 16.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  8. لامين يامال – 14.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  9. رودريجو – 14.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا
  10. رافينيا – 14.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا
أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

قمر الوكالة

لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.. «قمر الوكالة» تواجه الحبس سنتين

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني يطالب وزير النقل بإنارة الطريق الدولي ببرج البرلس ووضع حلول عاجلة للحوادث المتكررة

النائب محمد شعيب

برلماني: مبادرة الرئيس تعكس إرادة وطنية صادقة في أن تكون مصر منارة للسلام الإقليمي والدولي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

