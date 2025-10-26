ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة الكلاسيكو الإسباني التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المقرر إقامتها في السادسة والربع مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

صراع الصدارة بين العملاقين

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الترتيب وتعزيز حظوظهما في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

معنويات مرتفعة بعد انتصارات أوروبية

يدخل الفريقان مواجهة الكلاسيكو بمعنويات عالية بعد نتائجهما المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة والانتصار الاوربي

فقد اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في مباراة تألق فيها نجوم الفريق الكتالوني وأثبتوا جاهزيتهم للقمة.

ريال مدريد والفوز الثمين

أما ريال مدريد، فقد حقق فوزًا ثمينًا على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ليؤكد الفريق الملكي استعادته لتوازنه الأوروبي.

هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على قائمة الأعلى أجراً

قبل انطلاق الكلاسيكو المرتقب، كشفت شبكة "lentedesportiva" العالمية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي شهدت هيمنة واضحة لريال مدريد وبرشلونة على المراكز العشرة الأولى، حيث جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في الصدارة براتب سنوي يبلغ 26.9 مليون جنيه إسترليني، متفوقًا على زميله النمساوي ديفيد ألابا الذي يتقاضى 19.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني