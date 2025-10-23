قمل الرأس.. إزعاج متكرر بين الأطفال وطرق فعالة للوقاية والعلاج

قمل الرأس من أكثر المشكلات المزعجة التي تصيب الأطفال، خاصة خلال العام الدراسي، نظرًا لسهولة انتقال العدوى وسرعة تكاثر القمل بين التلاميذ، ويتطلب الأمر اتخاذ خطوات دقيقة للتخلّص من القمل والوقاية من تكرار الإصابة به.

وفي بعض الحالات، يختلط الأمر بين قشرة الرأس وبيض القمل (الصئبان) بسبب التشابه في الشكل، إذ يسبّب كلاهما الحكة والانزعاج، غير أن هناك فروقًا واضحة بينهما في المظهر وطبيعة الإصابة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Very well health".

الفرق بين قمل الرأس وقشرة الرأس

على الرغم من أن القمل وقشرة الرأس يسببان الحكة في فروة الرأس، إلا أن التمييز بينهما ممكن من خلال اختلاف الأعراض والموقع والمظهر كما يلي:

القمل

الحكة

تحدث نتيجة تفاعل تحسسي من لدغات القمل، مما يسبب حكة شديدة وإحساسًا بالزحف أو الدغدغة في فروة الرأس، وغالبًا ما تتفاقم الأعراض ليلًا مع زيادة نشاط القمل.

الموقع

يضع القمل بيضه بالقرب من جذور الشعر، ولا يتقشر مثل القشرة، ويتركز عادة حول الأذنين وخط العنق.

اللون

يكون الصئبان أبيض أو أصفر، بينما القمل نفسه لونه بني أو أسود، وقد تبدو أغلفة الصئبان الفارغة رمادية أو شفافة.

الحجم والمظهر

الصئبان بيضاوي الشكل ويمكن رؤيته بالعين المجردة، أما القمل فبحجم حبة السمسم تقريبًا وله ستة أرجل، لكنه يصعب ملاحظته أحيانًا بسبب اختبائه بين الشعر.

الانتقال

القمل مُعدٍ جدًا، وينتقل بسهولة عبر ملامسة الرأس، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للعدوى داخل المدارس.

قشرة الرأس

طبيعة الحالة

تختلف قشرة الرأس عن القمل كونها ليست عدوى طفيلية، بل حالة جلدية تعرف بالتهاب الجلد الدهني.

الحكة

تكون الحكة أقل حدة من تلك التي يسببها القمل، وتزداد مع جفاف فروة الرأس أو دُهونها الزائدة، خصوصًا في الشتاء.

الموقع

تصيب فروة الرأس فقط، وليس الشعر نفسه، وتظهر على شكل قشور بيضاء أو صفراء تتساقط بسهولة، وقد تمتد الإصابة إلى مناطق أخرى مثل الأذنين أو الحاجبين أو حول الأنف.

اللون والمظهر

تبدو القشرة أكبر حجمًا من الصئبان وغالبًا ما تكون دهنية، بينما الصئبان له شكل دمعة مميز ولا يسهل إزالته بالتمشيط.

علاج قمل الرأس

استخدام شامبو أو لوسيون طبي مخصص لقتل القمل وبيضه.

تمشيط الشعر بمشط ضيق الأسنان لإزالة الصئبان بدقة، مع التركيز على المناطق القريبة من فروة الرأس.

تجنب استخدام البلسم أثناء فترة العلاج لأنه يكوّن طبقة تمنع التصاق الشامبو الطبي بالشعر.

في حال عدم تحسّن الحالة بعد استخدام العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، يجب استشارة الطبيب، إذ قد يكون القمل مقاومًا للعلاج ويستلزم دواءً بوصفة طبية أو مضادًا حيويًا.

الوقاية من تكرار العدوى

غسل الملابس، والفراش، والدمى، والقبعات جيدًا بعد الإصابة.

تجنّب مشاركة الأغراض الشخصية مثل الأمشاط وأربطة الشعر والقبعات.

تنظيف السجاد والأثاث بالمكنسة الكهربائية، ووضع الأشياء غير القابلة للغسل داخل أكياس بلاستيكية محكمة لمدة أسبوعين للتأكد من القضاء على القمل.

علاج قشرة الرأس

استخدام شامبو مضاد للقشرة متوفر بدون وصفة طبية مرتين أسبوعيًا على الأقل.

ترك الشامبو على الشعر من خمس إلى عشر دقائق قبل شطفه لزيادة فعاليته.

في حال عدم تحسن الأعراض، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية، إذ قد تكون القشرة ناتجة عن عدوى فطرية تحتاج إلى علاج بمضاد للفطريات.