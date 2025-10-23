طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الخريفي المستقرة اليوم الخميس 23 أكتوبر، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس متقلب بين دفء النهار وبرودة الصباح والليل، وسط تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق في ساعات الصباح الأولى.

طقس مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، وحارًا نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، يسود طقس معتدل في أوله، يتحول إلى مائل للبرودة في آخره، في أجواء خريفية تميز هذه الفترة من العام.

شبورة مائية وانخفاض في الرؤية الأفقية

تشهد بعض الطرق خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا شبورة مائية كثيفة على المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وتنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب الشبورة المائية

وفي هذا السياق أعلنت محافظة الإسكندرية صباح اليوم، غلق الطريق الصحراوي من البوابات، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية الأفقية أمام قائدي المركبات، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، بعد أن شهدت الساعات الأولى من الصباح انخفاضًا ملحوظًا في مستوى الرؤية نتيجة تكون الشبورة على الطرق المؤدية إلى المدينة.

ظهور سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2055

القاهرة

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

مطروح

العظمى: 29 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

قنا

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية