8 طرق طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة الجافة| تعرفي عليها

البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة تعرضًا للتحديات اليومية، إذ تعاني من فقدان الرطوبة والتشقق والإحساس الدائم بالشد، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من جفافها وقساوتها، أو نتيجة الاستخدام المفرط للصابون والمنظفات.

ورغم أن الأسواق تمتلئ بمستحضرات العناية باهظة الثمن، فإن الحلول الفعّالة غالبًا ما تكون أبسط مما نتصور، ويمكن تحضيرها بسهولة من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

وفي تقرير نشره موقع Everyday Health، تم استعراض مجموعة من الوصفات المنزلية التي تساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها بشكل طبيعي وآمن دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية، وهو ما سنستعرضه خلال السطور التالية.

زيت الزيتون: ترميم طبيعي وحماية من الجفاف

زيت الزيتون البكر من أفضل المرطبات الطبيعية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "هـ"، حيث يساعد على إصلاح الطبقة الخارجية للبشرة ومنع فقدان الرطوبة، يكفي وضع بضع قطرات منه على الوجه أو اليدين قبل النوم، ثم شطفه بلطف في الصباح للحصول على ملمس ناعم ومتجدد.

قناع الأفوكادو والزبادي: ترطيب عميق من داخل الخلايا

يجمع هذا القناع بين فوائد الأفوكادو الغني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، والزبادي الذي يحتوي على حمض اللاكتيك المزيل للخلايا الميتة، يُخلط نصف ثمرة أفوكادو مع ربع كوب من الزبادي، ويوضع الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم يُغسل بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة ومرنة.

مقشر جوز الهند والسكر: تنقية وتجديد

يُستخدم مزيج من زيت جوز الهند والسكر البني كمقشر لطيف يزيل خلايا الجلد الجافة ويعيد للبشرة إشراقها الطبيعي، يُدلك الخليط بحركات دائرية خفيفة لمدة نصف دقيقة فقط، ثم يُغسل بالماء الفاتر لتجنب تهيج البشرة.

حمام الشوفان: تهدئة البشرة المتهيجة

يعتبر الشوفان علاجًا منزليًا فعالًا للبشرة الحساسة أو المتهيجة، عند إضافة كوب من الشوفان المطحون إلى ماء الاستحمام الدافئ، يساعد على تهدئة الحكة والاحمرار والاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد، مما يجعله مثاليًا لفصل الشتاء.

العسل: طبقة حماية طبيعية

العسل الخام غني بالخصائص المرطبة والمطهّرة، ويمكن استخدامه كقناع خفيف على الوجه لمدة خمس دقائق فقط قبل غسله بالماء الفاتر، يساهم في تنعيم البشرة وتقليل الالتهابات البسيطة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للجفاف كالخدين والشفاه.

الألوفيرا: علاج سريع لتهيج البشرة

يحتوي جل الألوفيرا (الصبار) على مركبات تساعد في الاحتفاظ بالماء داخل خلايا الجلد، مما يجعله علاجًا فعالًا للجفاف ويمكن وضع طبقة رقيقة منه على الوجه أو اليدين وتركها حتى تمتصها البشرة تمامًا دون الحاجة إلى الغسل.

كمادات الحليب: تهدئة فورية ومنع الالتهاب

الحليب البارد يعتبر خيارًا رائعًا لتهدئة البشرة الجافة أو الحساسة، إذ يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يجدد الخلايا بلطف، حيث تُغمس قطعة قماش نظيفة في الحليب وتوضع على الوجه لخمس دقائق، ثم تُغسل البشرة بالماء الفاتر لاستعادة نضارتها.

الزيوت الطبيعية: دعم الحاجز الواقي للبشرة

الزيوت الطبيعية مثل الأرغان والجوجوبا والأفوكادو من أفضل الوسائل لتعويض الزيوت التي تفقدها البشرة بسبب الغسيل المتكرر أو الطقس الجاف، يُفضل وضع بضع قطرات منها مباشرة بعد الاستحمام لحبس الرطوبة داخل الجلد ومنحه ملمسًا حريريًا.