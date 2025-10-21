قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
بعد زيادة أسعار البنزين.. شعبة المخابز تكشف مصير رغيف العيش: لا مساس بسعره
الأردن: مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية النفط واستقبال 117 ألف برميل حتى يناير 2026
سامي مغاوري لـ "صدى البلد": الجزء الخامس من اللعبة مليء بالمفاجآت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها

بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
ولاء خنيزي

 لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر قلق لدى خبراء التربية والسلوك، بعدما أثبتت دراسات صادرة عن جامعة ستانفورد ومراكز أبحاث السلوك الرقمي أن التعرض المتكرر لمشاهد القتل والدماء داخل الألعاب يضعف الحس الإنساني لدى الأطفال والمراهقين تجاه العنف في الواقع.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن "طفل الإسماعيلية" المتهم بقتل صديقه كان قد شاهد محتوى عنيفًا في أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية قبل الحادث، وهو ما انعكس على طريقة التنفيذ القاسية، وفيما يلي نستعرض أبرز الألعاب التي تقدم محتوى دمويًا وعنيفًا قد ينعكس على تشكيل سلوكيات خطرة لدى النشء:

لعبة Grand Theft Auto V (GTA V).. الجريمة تتحول إلى وسيلة للترفيه

تُعد GTA V واحدة من أشهر الألعاب في العالم، لكنها في الوقت نفسه من أكثرها إثارة للجدل، تدور اللعبة في عالم مفتوح يمنح اللاعب حرية غير محدودة في ارتكاب الجرائم، من سرقة السيارات إلى إطلاق النار على المدنيين ومواجهة الشرطة.

لماذا تُعد هذه اللعبة خطرًا؟

  • تكافئ اللاعب كلما ارتكب مزيدًا من الجرائم.
  • تُطبع مشاهد العنف في الوعي على أنها أمر "مسلٍّ" وليس سلوكًا إجراميًا.
  • تُعرض بتجربة بصرية وسمعية واقعية تُقلل من حساسية اللاعب تجاه الدماء والقتل.

على الرغم من تصنيفها (+18)، فإنها متاحة بسهولة للقُصّر دون رقابة حقيقية.

Call of Duty.. الحرب كوسيلة لتحقيق المجد الشخصي

تقدم اللعبة تجربة قتال عسكرية مكثفة، حيث يُطلب من اللاعب قتل الخصوم بلا تردد، وسط أجواء مليئة بالانفجارات وصيحات المعارك.

تأثيرها على المراهقين

  • تعزيز فكرة أن العنف هو الحل الأسرع للنزاعات.
  • ارتفاع معدلات التوتر والانفعال لدى اللاعبين المستمرين.
  • تكرار التعرض لمشاهد القتل الواقعية يؤدي إلى تطبيع العنف كوسيلة للتفوق وإثبات الذات.
  • دراسات سلوكية عدة سجلت أن لاعبي هذا النوع من الألعاب يُظهرون ردود فعل أسرع عدوانية عند مواجهة استفزاز بسيط في الواقع.

PUBG Mobile.. البقاء للأكثر دموية

منذ عام 2017 أصبحت PUBG ظاهرة بين المراهقين في العالم العربي، لكنها في جوهرها تقوم على مبدأ "اقتل لتنجو".

لماذا تُعد PUBG خطرًا سلوكيًا؟

  • تجبر اللاعب على ممارسة القتل المتكرر كشرط أساسي للفوز.
  • تُكافئ اللاعب على عدد مرات التصويب والقتل.
  • تتحول مع الوقت من لعبة إلى "روتين يومي عدواني" يفقد فيه اللاعب إحساسه بالتعاطف.

دراسة لجامعة أكسفورد عام 2023 حذرت من أن الإفراط في لعب PUBG مرتبط بزيادة السلوك العدواني، واضطرابات النوم، وضعف التركيز الدراسي، ومع ذلك ما تزال اللعبة متاحة مجانًا وبلا ضوابط حقيقية.

ألعاب الفيديو ألعاب الفيديو العنيفة أشهر ألعاب الفيديو العنيفة غرس السلوك العدواني حادثة طفل الإسماعيلية طفل الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تتوعد المعتدين على طبيبة داخل المستشفى الجامعي: لن نتهاون في حماية كوادرنا

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

صورة أرشيفية

مسجلون خطر يعتدون على طبيبة داخل مستشفى سوهاج الجامعي

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

المزيد