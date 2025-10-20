قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات.. تفاصيل
وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
الصحة العالمية: نركز على إجلاء المصابين والمرضى في مستشفيات غزة
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات
رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وسير العمل الدعوي
عيار 21 بـ 5750 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة

تفاصيل جديدة يكشفها والد الضحية الذي قطع جسده على يد زميله بالصاروخ
تفاصيل جديدة يكشفها والد الضحية الذي قطع جسده على يد زميله بالصاروخ
ولاء خنيزي

في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت حالة من الحزن والذهول، شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة بشعة راح ضحيتها طفل صغير على يد زميله، الذي أقدم على قتله وتقطيع جسده باستخدام أدوات حادة وصاروخ كهربائي، في مشهد صادم وغير مألوف على المجتمع.

بداية القصة.. نداء أب لم يعد يستجاب

روى أحمد محمد مصطفى، والد الضحية، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي رأى فيها ابنه، قائلاً إنه استيقظ صباح يوم اختفائه وطلب منه ألّا يتأخر عن العودة إلى المنزل، لكن ساعات قليلة كانت كافية لتحوّل النداء الأبوي البسيط إلى صرخة ألم لا تهدأ، بعدما انقطع الاتصال بمحمد وبدأت رحلة البحث عنه.

"الحلاوة" مقابل الإبلاغ عن مكان ابنه

أشار الأب إلى أنه تلقى عدة اتصالات من أشخاص مجهولين يطالبونه بمبالغ مالية تحت مسمى "الحلاوة" مقابل الإبلاغ عن مكان ابنه، مستغلين محنته، بينما عرض آخرون المساعدة دون مقابل.

تحقيقات موسعة وتحركات أمنية عاجلة

فتحت جهات التحقيق المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، وأمرت بإرسال الأدوات المستخدمة في الجريمة، وهي: سكين كبير، وسكين صغير، وصاروخ كهربائي، وجاكوش، إلى الطب الشرعي لمضاهاة آثار الدماء عليها بدماء المجني عليه والمتهم.

تمثيل الجريمة والبحث عن الأدلة

اصطحبت أجهزة الأمن المتهم إلى مسرح الجريمة، حيث جرى تمثيل الواقعة في منزل الجاني بمنطقة المحطة الجديدة، قبل الانتقال إلى مواقع إخفاء الأشلاء بمحيط كارفور الإسماعيلية، ومنها مناطق خلف المجمع وأمام بواباته وأسفل الكوبري وبركة مياه قريبة من الموقع، وصولًا إلى بحيرة الصيادين.

الطب الشرعي يكشف التفاصيل

أكد تقرير الطب الشرعي الانتهاء من التشريح الكامل لجثمان المجني عليه وتحديد سبب الوفاة وتوقيتها، كما جرى أخذ عينات من الجاني والمجني عليه لإجراء تحليل DNA وفحص الآثار البيولوجية، وتم إرسال التقرير كاملاً إلى النيابة العامة لإلحاقه بأوراق القضية.

الجنازة.. دموع وصدمة وحزن عام

شيّع أهالي الإسماعيلية جثمان الطفل من مسجد المطافي عقب صلاة الظهر، وسط حضور آلاف المواطنين الذين انهارت مشاعرهم أمام هول الجريمة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة القصاصين، حيث استقبلت الأسرة عزاءه في دار مناسبات الشيخ زايد.

الاعترافات.. تأثير ألعاب العنف والأفلام الأجنبية

في اعتراف صادم، قال المتهم أمام جهات التحقيق إنه نفذ الجريمة متأثرًا بمشاهد شاهدها في أحد الألعاب الإلكترونية، وتجسيدًا لدور "بطل" في فيلم أجنبي، حيث استدرج ضحيته إلى المنزل واعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم شرع في تقطيع جسده لإخفاء ملامح الجريمة.

صرخة أب.. ومطلب بالإعدام

قال والد الضحية بصوت مكسور: "محمد ابني الوحيد.. وحسبي الله ونعم الوكيل، أطالب بإعدام القاتل وكل من عاونه." 

طفل مقتل طفل والد الضحية الصاروخ صاروخ كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

ليلي فاروق

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

ريم مصطفي

شاهد.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

هارولد ديفيد

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد