أصل الحكاية

دور فيتامين سي في تخفيف أعراض الحساسية.. ومخاطر الإفراط بتناوله

دور فيتامين سي في تخفيف أعراض الحساسية... ومخاطر الإفراط في تناوله
دور فيتامين سي في تخفيف أعراض الحساسية... ومخاطر الإفراط في تناوله
ولاء خنيزي

يُعرف فيتامين سي غالبًا بدوره في تقوية المناعة والمساعدة على علاج نزلات البرد، إلا أن أبحاثًا حديثة كشفت عن فاعليته المحتملة في تخفيف أعراض الحساسية، خصوصًا عند تناوله بجرعات مناسبة سواء عن طريق الفم أو الحقن الوريدي، وذلك وفقًا لما نشره موقع Very will health

الدراسات العلمية

أشارت دراسة أُجريت عام 2018 على 71 شخصًا يعانون من حساسية الجهاز التنفسي، إلى أن الحصول على فيتامين سي بانتظام عبر الوريد أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأعراض، كما أن نصف المشاركين توقفوا عن تناول الأدوية المضادة للحساسية.

وفي دراسة أخرى، ساهم تناول فيتامين سي عن طريق الفم في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي مثل العطس والحكة، كما بينت تجارب إضافية أن جرعة مقدارها 7.5 جرام من فيتامين سي الوريدي ساعدت على خفض مستوى الهيستامين في الدم، خاصة لدى المصابين بالحساسية مقارنةً بغيرهم.

كيف يعمل فيتامين سي داخل الجسم؟

مضاد قوي للأكسدة

يساهم فيتامين سي في حماية الخلايا من التلف ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل قد يزيد من حدة الالتهابات التحسسية.

دعم الجهاز المناعي وتقليل الالتهاب

يساعد الفيتامين الجهاز المناعي على أداء وظائفه بكفاءة، ويُعد مخففًا طبيعيًا للالتهابات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حالات الحساسية.

مضاد طبيعي للهيستامين

يقلل فيتامين سي من مستوى الهيستامين في الدم، وهي المادة المسؤولة عن ظهور أعراض الحساسية مثل سيلان الأنف والعطس والحكة، مما يمنحه تأثيرًا مشابهًا لمضادات الحساسية الدوائية.

أنواع الحساسية التي قد يساعد فيتامين سي في التخفيف منها

تشير البيانات المتوفرة إلى أن فيتامين سي قد يكون مفيدًا بشكل خاص في حالات:

  • الحساسية الموسمية (حمى القش)
  • التهاب الأنف التحسسي

ولا يوجد حتى الآن بروتوكول طبي ثابت لجرعات فيتامين سي لعلاج الحساسية، لكن يُنصح بالحرص على الحصول على الجرعة اليومية الموصى بها لضمان استفادة الجسم منه.

الجرعات اليومية الموصى بها من فيتامين سي

للذكور من 14 إلى 18 عامًا: 75 ملليجرامًا يوميًا

للإناث من 14 إلى 18 عامًا: 65 ملليجرامًا يوميًا

للذكور من 19 عامًا فأكثر: 90 ملليجرامًا

للإناث من 19 عامًا فأكثر: 70 ملليجرامًا

ويحتاج المدخنون والحوامل والمرضعات إلى جرعات أعلى من المعدل المعتاد لتعويض الفاقد.

مصادر طبيعية غنية بفيتامين سي

من السهل الحصول على هذه الكمية من خلال الغذاء اليومي؛ فمثلاً:

  • نصف كوب من الفلفل الأحمر الحلو
  •  ثلاثة أرباع كوب من عصير البرتقال

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين سي

رغم أمان فيتامين سي في معظم الحالات، فإن تجاوز 2000 ملليجرام يوميًا قد يؤدي إلى:

  • الإسهال
  • الغثيان
  • تقلصات المعدة

فئات يجب عليهم الحذر

يجب على الفئات التالية الحذر عند تناوله:

  • من لديهم حصوات الكلى
  • النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بالسكري
  • المرضى الذين يتناولون العلاج الكيميائي أو أدوية الستاتينات بسبب احتمالية تفاعل الفيتامين مع هذه العلاجات
فيتامين سي الحساسية أعراض الحساسية الحساسية الموسمية التهاب الأنف التحسسي

