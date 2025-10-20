هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة

كشف يوسف أبو كويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن القطاع عاد إلى الهدوء الحذر بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري الإسرائيلي العنيف الذي استهدف عدة مناطق خاصة محافظة غزة الوسطى وخان يونس.

وأضاف أبو كويك، أن القطاع تعرض لغارات مكثفة خلفت ما يقرب من 40 شهيداً، وأكثر من 30 منهم وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، لافتا إلى أن الفلسطينيين بدؤوا منذ ساعات الصباح الأولى في وداع وتشييع جثامين الشهداء، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق معابر قطاع غزة لساعات، لكنها قررت لاحقاً استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومعبر كيسوفيم شرق محافظة غزة الوسطى، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.