ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو

أثنى ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، على منتخب مصر بعد انتصاره على نيجيريا وديًا بهدفين مقابل هدف، معتبرًا أن هذا الانتصار جاء في توقيته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال ماهر همام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر كان بحاجة لتجربة نيجيريا وتوقيتها مهم جدًا قبل السفر إلى كأس أمم أفريقيا خاصةً بعد إخفاق المنتخب الثاني في كأس العرب وهو ما تسبب في إحباط لدى الجماهير».

وأردف قائلًا: «منتخب مصر عانى من غيابات مؤثرة خلال مباراة نيجيريا على رأسها محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه».

وأكد ماهر همام أن كأس أمم أفريقيا يحتاج لخبرات كثيرة في ظل منافسة قوية في البطولة.

وحول هوية حارس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، قال همام: «أتوقع أن يكون محمد الشناوي هو حارس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وليس مصطفى شوبير، وذلك لأن حسام حسن يعتمد على الخبرات في البطولة».