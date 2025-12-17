انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

قبيل ساعتين من موعد فتح صناديق الاقتراع لإجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت اللجان والمقار الانتخابية انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين مجريات العملية الانتخابية.

ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء بعدد من اللجان الانتخابية - انتهاء قوات الأمن من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ 55 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيا.

كما رصد مندوبو (أ.ش.أ) التواجد الأمني المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر، وكذلك الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وفي الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية اليها.

من جانبهم، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية صباح اليوم، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية.

ووجه مديرو الأمن القوات المكلفة بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات، بالالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17و18 ديسمبر في الداخل، على أن تعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد، يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة.

وتضم دوائر الإعادة الـ 55 في محافظات المرحلة الثانية كلا من محافظة القاهرة بواقع 7 دوائر من أصل 19 ، ومحافظة القليوبية بواقع 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الدقهلية التي ستجري الإعادة فى دوائرها الـ10 بالكامل، وكذلك محافظة المنوفية في دوائرها الـ 6 بالكامل، وأيضاً محافظة الغربية في دوائرها الـ7 بالكامل، ومحافظة كفر الشيخ في دوائرها 4 بالكامل.

