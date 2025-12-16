جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف “النقل والشهادة الإعدادية”

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف لا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ولا يتم إعداده واعتماده من وزارة التربية والتعليم مثل امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية.

وتصدر كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بيانات رسمية لإعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ، ويتم نشر هذه البيانات على الصفحات الرسمية لكل مديرية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

ومن المعتاد أن يتم إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف في كل محافظة بمجرد اعتماد الجدول من المحافظ رسمياً

موعد بدء جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف

يبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )