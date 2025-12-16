قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
أخبار البلد

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف “النقل والشهادة الإعدادية”

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع المراحل

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف لا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ولا يتم إعداده واعتماده من وزارة التربية والتعليم مثل امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية. 

وتصدر كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بيانات رسمية لإعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف ، ويتم نشر هذه البيانات على الصفحات الرسمية لكل مديرية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك 

ومن المعتاد أن يتم إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف في كل محافظة بمجرد اعتماد الجدول من المحافظ رسمياً

موعد بدء جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف

 يبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم 

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026  جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ، عدم  عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

May be an image of ‎text that says '‎جدول امتحانات اخارج) المجموع والمستوى الرفيع والتربية العسكرية) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٢۰٢/٢٢٢٢٥ الأربعاء ١١/ /١٢ (٢٢٢۵ محافظة الحيزة مديربة التربية والتعليم إدارة العباط التعليمية الثلاثاء (۳۰) /١٢ ٢٢٢۵ الاثنين /4) /١٢ (٢٠٢۵ -------- الأحد /sㅅ) /١٢ ٢٢٢۵ الصف مستوى تربية دينية ICT تربية دينية تربية دينية مستوى (） مستوى (۲) مستوی (1) تربية دينية مستوى (1) مستوى (5) ICT مستوى (1) مدير عام الادارة أرياسر أياسرعكاشة ICT مدير المرحلة أرسعيد قرنی غلاب‎'‎
May be an image of text
May be an image of ‎studying, blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎مديرية التربية والتعليم بقتا إدارة التعليم التجارى حکان جدول امتحان الفصل الدراسى الاول للعام الدراسي ٢٢٢٢/6٢-۵ الصف الشاني التجاری الجدارات [المهنية الفترة (المسائية المالاة التربية الدينية اللعه الفرة الزمن التاربخ الاولى ۳۰۰۰ اجتبية الاولى اليوم اللق ٤٠٠٠ ونصف ماعتان ونصف ١٠٠٠ ١٢/٠١/١٠١١ اللقة لاجنبية الاحد الاولى ثلاث ساعات ١٠٠٠ イ・マベンンイ علم النفس التجارى الاولى الثلاثاء ۳٠٠۰ ساعتان 1... ٢٠/١١/١٠١٥ حریرعا_التو مدير التعلي بء تعلیم القنى الخميس ساعتان ٢٠/۱۱/۱۱۸ الاحد شتون لطلبةيولاتعاات بالأشحانات نعم احمد على التعليم التجارى عدد مليراد لل عبدالرحیم |ا/عبلد_الرجبم_محصل_صاتع الوزارة خليفه حصين (بوزید يعتميى شؤنء جابوسالق هائی منتر‎'‎‎
May be an image of ‎blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎منيرية التربية والتعليم تنا إدارة التعليم التجارى ۲۲۲/۲۰-۲ جدول الفصل الدراسى الأول ه مالدرام الصف الثاني التجاری {الجدالراتالهنية} الفائرة لاعطات الملءة الفترّة ۹.۰ الزمن التربية الدينية اللقه العربية اللفد جنبية الاولى القارية اليوم الثائية ساعتان A.++ ۲٩/١١/١١١ الاولى الاحد اللفد لاجنبية الثانية ثلات ثلاث_ساعات ۲۶/۳۱/۱۳۱۱ الاولى علم الشفسس التجاری ساعتان .,* ኢ** ٢٠/٠+١١۵١۵ کالترود_النقذن/ الاولى الخبيس التعیم الغني ساعتان مدير ٢٠/۱١/6٨ الأحد شنوز အရဆီ် ارزالتعلبه التجارم حجم_محمد اأرعی الوزارة يعتمل A1 خليفة هانی عثتر 일을 اجا_والقع 生然活頭‎'‎‎
May be an image of studying, book, blueprint, ticket stub and text
May be an image of ‎harp, ticket stub, clarinet and ‎text that says '‎التربية مديرية مديرية_التربية والتعليم بقنا إدارة التعليم التجارى جدول امتحان الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢۳۳۳٣۰۰۵ الصف الاول التجارى الجدارات [المهنية الفارة لصيا ملاحظلات المادة الفرة التربية الدينية الله العربية رياضة عامة الزمن ۱۲..۰ التاریع اليوم ساعة ونصف الأولى الثانية ۱٠٠٠٠ ኢ.. ساعتان ونصف ٠۲۰/٠//۰۰۰۰ جفرافية مصر الاقتصادية الاولى السيت ساعتان ٨٠٠٠ ۲۲/۱۰/۱۲ التربية الأولى ۹٠٠۰ الاثنين ساعتان لفة جنيية ۳۰/۱۱/۱۴ الاولى 11..• الاربعاء ساعة واحدة ٢٠٢٠/١١/١١٥ الاولى الخميس ثلاث ساعات ۱٠٠٠٠ A... ۲۱/۱۱/۱+۱ تربية وطنية السيت الاولى ساعتان ۹۹.۰ ۲٢/٢۲/۲۰۰۰ الأولى الثلاثاء ونف イーマン・マイ الخميس اللعليم الغنى سیس العسكرى فقط بمدارس ملحوظات التربية التعليم التجارى محمد الوزارة يعتمد‎'‎‎
May be an image of ‎blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎فعس لجميع الإادارات الابتدالي الفصل ملاحظات محافظة المنوفية مديرية التربية والتعليم التعليم الابتداني جدولسپر التئبيم النهالر للصف الوقت المادة الحصة الرابعة اللفة العربية التربية ٢٢/٢/١٩ الحصة الرابعة الرياضيات اللفة الإتجليزية (اللغة الاثتين وتحتب المدرسة وخلال اليوم قباس الأداء والسلوك القردي والجماعي المهارية ملاحظات التنييم الإنجليزية والرياضيات درجات للإملاء ويحتفظ باوراق التقبيم بالمدرسة. نظام التئيم للصفين الأول الابتدائية الاحد وعدم الاخلال باليوم المدارس التي التلميذ، التتيمات الأدوار للتجاح فيها الحصول نسبة 2 الدرجة المخصصة درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب وفق القرار الوزاري التقنيم السبت وخطط المناهج أولياء الأمور ہنتالج التربية الدينية مادة أساسية له للفصلين ・T・Tロ/.ハ CamScanner الممسوحة ضوئيا‎'‎‎
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 امتحانات

