حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مُطمئن.. وإمام عاشور يصنع الفارق

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم تفوقًا فنيًا واضحًا خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2008، معتبرًا أنها كانت النسخة الأفضل من حيث الأداء الفني للكرة المصرية على مستوى القارة.

وقال صدقي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc"، إن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا جاء مطمئنًا للغاية، مشددًا على أن الفوز على منتخب كبير يمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف:"مفيش قلق كبير في الخط الدفاعي، والشكل الدفاعي في مباراة اليوم كان معقول شوية، وحسام حسن بدأ يهتم بالنواحي الدفاعية بشكل واضح".

وأوضح صدقي أن الأدوار الهجومية لكل من أحمد فتوح ومحمد هاني كانت محدودة، حيث اعتمد الجهاز الفني على التحولات الهجومية السريعة من خلال إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وأشاد مدرب منتخب مصر السابق بمستوى محمود صابر، مؤكدًا أنه لاعب مميز، وأن حسام حسن منحه الثقة من أجل الاطمئنان عليه قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، تحسبًا لغياب أي عنصر أساسي، ووجود بدائل على نفس المستوى.

وتوقع صدقي أن يشهد خط دفاع منتخب مصر مشاركة كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال منافسات أمم أفريقيا المقبلة، في ظل الاعتماد على عناصر ذات خبرة دولية.

واختتم حمادة صدقي تصريحاته بالإشادة بإمام عاشور، قائلًا: "إمام عاشور من أفضل لاعيبة الكرة في مصر، لاعب بيصنع الفارق وقادر على تسجيل الأهداف، ووجوده بيعمل فرق كبير سواء مع منتخب مصر أو الأهلي".