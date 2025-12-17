قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي
ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب
بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة
ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو
مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية
رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو
توك شو

خبير أوروبي يُطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال سيباستيان شيفر، مدير مركز الدانوب ووسط أوروبا، إن ضمانات أمنية قوية تُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة توفير تمويل مستمر للقوات الأوكرانية ودفاعها، مضيفًا أن الأمر يتضمن خطوات أساسية لتجنب استمرار الأعمال العدائية بعد أي انتصار محتمل لأوكرانيا.

وأضاف شيفر، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في السياق نفسه أشار الخبراء إلى أن الضمانات الأمنية المطلوبة من أوكرانيا تشبه ما يعرف بـ"البند الخامس" في حلف الناتو، أي أنه في حال تعرض أوكرانيا لأي هجوم، يُنظر إليه على أنه هجوم على جميع الدول المشاركة في هذه الضمانات.

وأوضح شيفر أن هذه الضمانات تمثل المعايير الذهبية التي توفر حماية قوية لأوكرانيا، رغم أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن هذا العرض قد لا يكون متاحًا بشكل دائم.

روسيا أوكرانيا بوتين اخبار التوك شو كييف

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

توروب

ييس توروب يطلب رحيل مهاجم الأهلي في يناير.. والأهلي يحاول تسويقه

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

مفيدة شيحة

هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

أرشيفية

خلافات حول الميراث.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتعدّي على سيدة بالضرب بالقاهرة

المستشار وجدي عبدالمنعم

نظر جلسة محاكمة 73 متهمًا بخلية التجمع الإرهابية .. اليوم

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

بالصور

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

