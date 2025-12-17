خبير أوروبي يُطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

قال سيباستيان شيفر، مدير مركز الدانوب ووسط أوروبا، إن ضمانات أمنية قوية تُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة توفير تمويل مستمر للقوات الأوكرانية ودفاعها، مضيفًا أن الأمر يتضمن خطوات أساسية لتجنب استمرار الأعمال العدائية بعد أي انتصار محتمل لأوكرانيا.

وأضاف شيفر، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في السياق نفسه أشار الخبراء إلى أن الضمانات الأمنية المطلوبة من أوكرانيا تشبه ما يعرف بـ"البند الخامس" في حلف الناتو، أي أنه في حال تعرض أوكرانيا لأي هجوم، يُنظر إليه على أنه هجوم على جميع الدول المشاركة في هذه الضمانات.

وأوضح شيفر أن هذه الضمانات تمثل المعايير الذهبية التي توفر حماية قوية لأوكرانيا، رغم أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن هذا العرض قد لا يكون متاحًا بشكل دائم.