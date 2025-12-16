قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الكرملين: روسيا تسعى لإنهاء الحرب وترفض الحلول المؤقتة

محمود محسن

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية نبا عاجل، جاء من خلاله، أن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي، إن أكد بلاده ستطلب من الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على روسيا في حال رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، إلى جانب تزويد كييف بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى.


أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل، لا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، معتبرًا أن الحلول "الآنية وغير القابلة للاستمرار" لا يمكن أن تشكّل أساسًا مقبولًا لإنهاء الحرب.

وقال بيسكوف، إن روسيا "غير مستعدة للمشاركة" في أي مسار يستبدل ما وصفه بـ"صفقة مفيدة" بحلول مؤقتة، مشددًا على أن الهدف الروسي يتمثل في وقف الحرب نهائيًا، وتحقيق الأهداف المعلنة، وتأمين المصالح، وضمان السلام في أوروبا على المدى الطويل.

وأضاف أن موسكو لا ترغب في هدنة من شأنها منح أوكرانيا "فترة لالتقاط الأنفاس" والاستعداد لمواصلة القتال، موضحًا أن هذا الخيار لا ينسجم مع رؤية الكرملين لإنهاء الصراع.

وفي ما يتعلق بما يُتداول إعلاميًا حول مقترحات وضمانات أمنية لأوكرانيا، أكد بيسكوف أن الكرملين اطّلع حتى الآن فقط على تقارير صحفية، ولن يبني موقفه عليها، قائلًا: "لم نرَ النصوص بعد، وعندما نطّلع عليها سنقوم بتحليلها".

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

