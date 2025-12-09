زيلينسكي يبحث مع الناتو جهود إحلال السلام بأوكرانيا

بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بروكسل، خطوات تحقيق السلام.



وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن زيلينسكي ناقش - خلال الاجتماع - الجهود الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومضمون، وتحرص أوكرانيا على استمرار عملية السلام مع التركيز الواضح على حماية السيادة والمصالح الوطنية.



وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على أن الوثيقة الإطارية يجب أن تحدد بوضوح تاريخ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وناقشا ضمانات أمنية ملموسة من شأنها أن تشكل أساسا لمرونة أوكرانيا وأوروبا على المدى الطويل.

