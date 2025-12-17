ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع

لعله ينبغي معرفة ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال ؟ ، حيث أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وحيث إن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فقد ترك لنا كل ما نحن بحاجة إليه، لذا نبحث في سُنته عن ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال ؟ لأنه سبيلنا الوحيد للنجاة من ذلك الزلزال الذي ضرب المنطقة الشرقية في السعودية بقوة 4 ريختر، وقد تملك الرعب من قلوبنا، لذا نبحث الآن عن ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال ، فليس هناك أفضل من النبي -صلى الله عليه وسلم - لنقتدي ونتوسل به إلى الله تعالى ، فبه النجاة من البلاء.

ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لم يرد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السنة النبوية الشريفة دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل ، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

وأوضحت “ الإفتاء” في تحديدها ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال ؟، أن النبي صلي الله عليه وسلم، كان إذا عصفت العواصف يقول: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " رواه مسلم.

واستشهدت بما رواه أبو موسى الأشعري، في صحيح البخاري، أنه -صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشدائد يدعو (اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك).

ونبهت إلى أنه ورد في السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء ومنها الزلازل لكن ليس هناك دعاء مخصوص للزلازل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واتفق علماء الفقه والسنة على أن الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية هي من آيات الله عز وجل، العظام في هذا الكون.

وأضافت أن تلك الكوارث التي يبتلي بها الله عز وجل، عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة، وعلى الإنسان حين وقوعها أن يتذكر ضعفه وعجزه وافتقاره بين يدي الله تعالي، فيلجأ إليه بالدعاء والتضرع لعل الله عز وجل، يكشف هذا البلاء .

وأردفت: لذا ينصح علماء الدين في هذه الحالة بالإكثار من الاستغفار والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، وكذلك بترديد قول النبي صلي الله عليه وسلم، والذي كان يردده إذا عصفت العواصف "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " رواه مسلم.

دعاء وقت الزلازل

يأتي دعاء وقت الزلازل من الأدعية المشهورة والمستحبة في وقت حدوث البلاء، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: