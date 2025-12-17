قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"

أ ش أ

 صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء"، النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".. وقال "تم فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها".

وذكر ترامب، في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن "فنزويلا محاصرة تماما بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية.. سيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي سيتلقونها غير مسبوقة".

وأضاف ترامب: أصدرت أمرا رسميا بفرض الحصار البحري الشامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد النفط والأراضي والأصول التي سرقتها".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرارات ترامب، بفرض "حصار كامل وشامل"، تمثل تصعيدا خطيرا لحملة الضغط التي يشنها منذ أشهر ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في المقابل، قدمت فنزويلا، احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بـ"سرقة" ناقلة نفط فنزويلية في منطقة البحر الكاريبي.

واعتبرت الحكومة الفنزويلية، وفقا لبيان أصدرته اليوم؛ أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادتها الوطنية، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفته "التصرف غير القانوني"، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط والإجراءات الأحادية التي تمارسها واشنطن ضد كاراكاس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها أكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية

