أبرز لقطات فوز منتخب مصر على نيجيريا قبل أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم أفريقيا.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

أبرز اللقطات في مباراة مصر ونيجيريا

بكاء إمام عاشور

شهدت لحظات عزف النشيد الوطني لمصر قبل انطلاق مباراة نيجيريا دموع إمام عاشور في لحظة تأثر بعد غيابه عن المشاركات على خلفية الإصابة.

وعلق إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.

عودة الربع للتهديف

عودة مصطفى محمد لتسجيل الأهداف تعد أبرز لقطة في مباراة مصر ونيجيريا بعد تصريحات حسام حسن عن امتلاكه اثنين محترفين وربع في المنتخب.

تصريح حسام حسن وقتها كان يرغب في توصيل فكرة عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي في المباريات مع نيس الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدف فوز المنتخب أمام نيجيريا ليعلن عودته من جديد لنغمة الأهداف.

خطأ الشناوي

ويعد هدف نيجيريا في شباك محمد الشناوي واحد من أغرب الأهداف التي استقبلها الحارس بعد خطأ كارثي.

وهو ما وتر الأجواء قليلا في المنتخب قبل أمم أفريقيا وخلال مباراة نيجيريا.