قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز لقطات فوز منتخب مصر على نيجيريا قبل أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم أفريقيا.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

أبرز اللقطات في مباراة مصر ونيجيريا

بكاء إمام عاشور 

شهدت لحظات عزف النشيد الوطني لمصر قبل انطلاق مباراة نيجيريا دموع إمام عاشور في لحظة تأثر بعد غيابه عن المشاركات على خلفية الإصابة.

وعلق إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه  ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.

عودة الربع للتهديف

عودة مصطفى محمد لتسجيل الأهداف تعد أبرز لقطة في مباراة مصر ونيجيريا بعد تصريحات حسام حسن عن امتلاكه اثنين محترفين وربع في المنتخب.

تصريح حسام حسن وقتها كان يرغب في توصيل فكرة عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي في المباريات مع نيس الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدف فوز المنتخب أمام نيجيريا ليعلن عودته من جديد لنغمة الأهداف.

خطأ الشناوي

ويعد هدف نيجيريا في شباك محمد الشناوي واحد من أغرب الأهداف التي استقبلها الحارس بعد خطأ كارثي.

وهو ما وتر الأجواء قليلا في المنتخب قبل أمم أفريقيا وخلال مباراة نيجيريا.

منتخب مصر مصر ضد نيجيريا أمم أفريقيا إمام عاشور محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة ناخب بارتفاع السكر أثناء الإدلاء بصوته في الدقهلية

محافظ مطروح خلال تفقد الورشة الفنية

بورشة رسم للأطفال.. ذوى الهمم يشاركون فى احتفالات مطروح بعيدها القومى

خلال اللقاء

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد