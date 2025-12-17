أحمد بلال ينتقد أداء منتخب مصر أمام نيجيريا

يرى أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن سيعيد تفكيره في الحارس الأساسي لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وحقق منتخب مصر انتصارًا على نيجيريا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء وديًا في إطار الاستعدادات لخوض بطولة أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وقال بلال في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «اون»: «خطأ محمد الشناوي أمام نيجيريا سيعيد تفكير حسام حسن بخصوص الحارس الأساسي في أمم أفريقيا».

وأضاف: «لا اعتقد أن حسام حسن سيبدأ بـ الشناوي أساسياً في بطولة أمم أفريقيا لا سيما بعد الأخطاء التي ارتكبها الشناوي في الفترة الأخيرة».

وتابع: «قلقان من مستوى المنتخب اللي ظهر بيه قدام نيجيريا ولو المستوى ده هيظهر بيه المنتخب في أمم لا منروحش أحسن».

وأكمل أحمد بلال: «مع احترام لـ ميدو وعمرو زكي انا أفضل مهاجم في مصر وصلاح محسن ومصطفى محمد وأسامة فيصل ميصلحوش لقيادة هجوم منتخب مصر».