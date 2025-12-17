سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

قال سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف إن القاهرة تواصل دعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على التوازن و التعاون بين دول الجنوب وتؤمن أن تحويل الموارد محليًا وخلق القيمة داخل بلداننا هو السبيل الحقيقي للتنمية، وأن الشراكات العادلة لا تقوم إلا على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سفير مصر بداكار أمام الندوة التي عقدت اليوم بالعاصمة السنغالية لإحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونج التاريخي الذي رسخ قيم المساواة، عدم التدخل، ورفض الاستعمار، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، بحضور عدد من كبار المسؤولين و لفيف من السفراء والأكادميين.



و أوضح أن هذا هو جوهر السياسة الخارجية المصرية اليوم، في عالم يشهد تحولات عميقة في موازين القوة و أن مصر بعد سبعين عامًا، تواصل هذا الدور التاريخي بصيغ جديدة، من خلال انخراطها في مجموعة بريكس.



و تابع قائلا:" إن مسؤوليتنا اليوم تقتضي تعزيز تحالفاتنا، وفي مقدمتها بريكس، والمطالبة بإصلاح جذري للمؤسسات الدولية بما يعكس واقع القرن الحادي والعشرين"، معتبرا أن توسع مجموعة بريكس في عام 2024، بانضمام مصر ودول أخرى من الجنوب، خطوة مفصلية نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا، يوفّر بدائل حقيقية لمؤسسات بريتون وودز، ويمنح دول الجنوب هامشًا أوسع لصياغة سياساتها التنموية.



و لفت إلى أن الجنوب العالمي صار اليوم قوة صاعدة قادرة على صنع نظام دولي أكثر عدالة، و لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح واقعًا جيوسياسيًا واقتصاديًا وديمغرافيًا لا يمكن تجاهله.



و أشار سفير مصر إلى ان الجنوب اليوم يضم نحو 85٪ من سكان العالم، و86٪ من احتياطيات النفط،و45٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، و44٪ من غابات العالم، و إلى انه بالرغم من ذلك، لا تزال دول الجنوب لا تساهم إلا بحوالي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



كما نبه إلى أولويات القارة الإفريقية والتي يأتي من بينها الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، معتبرا ان التعاون جنوب–جنوب، عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاريع الطاقية المشتركة، ومنتديات الأعمال، يظل أفضل أدواتنا لتحقيق ذلك.



وذكر بأن مصر كانت حجر الزاوية في حركة عدم الانحياز، ليس فقط بوصفها دولة مؤسسة، بل باعتبارها صاحبة رؤية سياسية وأخلاقية تقوم على الاستقلال الوطني ورفض التبعية، مبرزا الدور الذي اضطلع به كل من جمال عبد الناصر، إلى جانب نهرو وسوكارنو ونكروما، في طليعة القادة الذين وضعوا أسس عالم جديد.