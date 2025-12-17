اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك عقب ختام المواجهة الودية أمام منتخب نيجيريا، لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق البطولة القارية.

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة أغادير المغربية في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر.

وتتوجه البعثة إلى مطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من إجراءات السفر، في ظل حالة من التركيز داخل المعسكر بعد سلسلة من التدريبات المكثفة التي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية، إلى جانب تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا للمنافسات القوية المنتظرة.

كان منتخب مصر قد خاض مواجهة ودية مهمة أمام نيجيريا مساء الثلاثاء، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، في اختبار قوي منح حسام حسن فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة أكثر من عنصر قبل الاستقرار على التشكيل الأنسب لخوض البطولة.

وتُعد المباراة محطة فنية مهمة ضمن برنامج الإعداد، في ظل سعي المنتخب الوطني للظهور بصورة قوية في أمم إفريقيا والمنافسة على استعادة اللقب القاري.

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد «زيزو»، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.