قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك عقب ختام المواجهة الودية أمام منتخب نيجيريا، لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق البطولة القارية.

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة أغادير المغربية في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر.

وتتوجه البعثة إلى مطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من إجراءات السفر، في ظل حالة من التركيز داخل المعسكر بعد سلسلة من التدريبات المكثفة التي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية، إلى جانب تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا للمنافسات القوية المنتظرة.

كان منتخب مصر قد خاض مواجهة ودية مهمة أمام نيجيريا مساء الثلاثاء، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، في اختبار قوي منح حسام حسن فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة أكثر من عنصر قبل الاستقرار على التشكيل الأنسب لخوض البطولة.

وتُعد المباراة محطة فنية مهمة ضمن برنامج الإعداد، في ظل سعي المنتخب الوطني للظهور بصورة قوية في أمم إفريقيا والمنافسة على استعادة اللقب القاري.

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد «زيزو»، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

موعد سفر بعثة منتخب مصر منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

حضور كبير للناخبين خلال جولة الإعادة بمحافظة الشرقية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد المواطنين علي لجان الاقتراع بمحافظة الشرقية

اجتماع قيادات المحطات النووية مع الجانب الروسي

اجتماع لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد