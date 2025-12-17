شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف الصفقات والانتقالات، وتجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن اجتماعًا عُقد مؤخرًا بين سيد عبد الحفيظ نائب المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، والكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، من أجل حسم عدد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق.

وأوضح شوبير ، أن النادي الأهلي يستهدف مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حسم ملف التجديد لكل من أليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، وأحمد عبد القادر، مشيرًا إلى أن الإدارة ستقدم عروضًا مالية مناسبة تتماشى مع المرحلة الحالية.

وتابع شوبير، الحديث عن موقف اللاعب أحمد عبادين، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض ويرغب في المشاركة والحصول على فرصة حقيقية للعب، خاصة مع مشاركته المرتقبة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأضاف أن اللاعب يفضل خيار الإعارة في ظل العروض المتاحة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تلقى عرض احتراف خارجي لكن المقابل المادي لم يكن مناسبًا، مؤكدًا: نصيحتي له يطلع إعارة لسيراميكا أو مودرن، ويلعب نص الموسم ده والموسم الجاي كمان، وياخد خبرات أكتر، والاحتراف بالشكل ده مش هيبسطه.

وعن موقف أحمد رمضان بيكهام، أوضح شوبير أن الرؤية الحالية تشير إلى عودته مرة أخرى إلى سيراميكا، خاصة أن إعارته كانت لمدة موسم ولم يشارك بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التواصل بين علي ماهر المدير الفني واللاعب لم ينقطع، وقد تحسم العودة بشكل نهائي ما لم يطرأ جديد على خط الدفاع بالأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته ، بالتأكيد على أن الأهلي سيكون مضطرًا للاستغناء عن اثنين من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الثنائي هما أشرف داري وجراديشار، وهو ما سيحدث على الأرجح خلال الميركاتو الشتوي القادم.