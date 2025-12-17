كامل أبو علي: أتمني عودة العلاقات بين الأهلي والمصري

أعرب كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي عن تمنياته بعودة العلاقات القوية بين النادي المصري والنادي الأهلي على كافة المستويات، مؤكدًا أن العلاقة الحالية بين مجلسي إدارتَي الناديين ممتازة وتشهد حالة من الاحترام المتبادل.

وشدد أبو علي في تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» المذاع على شاشة قناة «النهار»، على أهمية فتح صفحة جديدة بين الناديين خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأندية محليًا وقاريًا.

وأضاف رئيس النادي المصري: من الضروري أن تقف جميع الأندية المصرية صفًا واحدًا خلف أي فريق يمثل مصر في البطولات القارية والدولية، من أجل رفع اسم الكرة المصرية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الخارجي.