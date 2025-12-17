الغندور يهنئ أحمد عبد القادر بحفل زفافه

حرص الإعلامي خالد الغندور علي تهنئه نجم الاهلي أحمد عبد القادر بحفل زفافه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:الف مليون مبروك للنجم احمد عبد القادر

و احتفل، امس الثلاثاء، أحمد عبد القادر نجم الأهلي بحفل زفافه في أحد فنادق المنصورة وسط الأهل والأصدقاء وعلى رأسهم نجوم القلعة الحمراء.

زفاف أحمد عبد القادر

ونشر عبد القادر صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة زوجته في احدث ظهور لهما نالت اعجاب متابعيه.

وحصل أحمد عبد القادر على إجازة من الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني، على أن يعود للفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد المارد الأحمر، لمواجهة سيراميكا، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي خسر من إنبي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت الجمعة الماضي.