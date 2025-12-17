مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو لتسريع الاستجابة الدولية للإغاثة العاجلة بقطاع غزة

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تسريع الاستجابة الدولية للإغاثة العاجلة في قطاع غزة، وتعزيز الضغط الدولي لإدخال مستلزمات الشتاء ومتطلبات التعافي الاقتصادي، وفي مقدمتها البيوت المتنقلة، والمستلزمات الطبية، واحتياجات إصلاح شبكات المياه والبنية التحتية الأساسية.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي، حيث وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف تدخلاتها خصوصا في المناطق المستهدفة؛ لضمان توفير ما أمكن من احتياجات المواطنين، في ضوء الأولويات والموارد المتاحة، وبما يضمن العدالة في الدعم وينظم هذه التدخلات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وسيادته الدائمة على أرضه وموارده الطبيعية.

وطالب المجلس بترجمة هذه القرارات إلى خطوات دولية عملية لوقف التوسع الاستيطاني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت، وحماية حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع وتؤكده قرارات الشرعية الدولية.