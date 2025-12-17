عضو بالشيوخ: توجيهات الحكومة بإعداد حزمة استثمارية يؤكد حرصها على تهيئة المناخ

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إعداد حزمة استثمارية شاملة للقطاعات المختلفة تعكس مدي حرص الحكومة على تهيئة مناخ الإستثمار ،وتشجيع المستثمرين لافتاً أن التوقيت مناسب لإزالة أي معوقات تواجة الأستثمار في مصر خاصة في ظل التشريعات التي تم إقرارها وتاكيد الحكومة علي الحزمة الإستثمارية .



وأشار"جعفر" في تصريحات صحفية له اليوم ان تلك الحزم الأستثمارية سيكون لها دور في تحسين مناخ الأستثمار ودفع النمو الإقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات موضحاُ ان هذا يمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

واكد " عضو الشيوخ" ان الخطة الإستثمارية تتضمن كافة المزايا التي تمنحها الوزارات من اجل تهيئة مناخ الأستثمار في مصر وجذب مزيد من الأستثمارات وتفعيل التشريعات التي تمنح المزايا والحوافز للأستثمار في مصر موضحاً أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة، التي تمثل دعائم الاقتصاد الوطني، يعكس حرصًا على دعم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حوافز استثمارية متكاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاعات الواعدة وتعزيز النمو الاقتصادي