تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
عضو بالشيوخ: توجيهات الحكومة بإعداد حزمة استثمارية يؤكد حرصها على تهيئة المناخ

أميرة خلف

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إعداد حزمة استثمارية شاملة للقطاعات المختلفة  تعكس  مدي حرص الحكومة على تهيئة مناخ الإستثمار ،وتشجيع المستثمرين  لافتاً أن التوقيت مناسب لإزالة أي معوقات تواجة الأستثمار في مصر خاصة في ظل التشريعات التي تم إقرارها وتاكيد الحكومة علي الحزمة الإستثمارية .


وأشار"جعفر" في تصريحات صحفية له اليوم ان تلك الحزم الأستثمارية سيكون  لها دور في تحسين مناخ الأستثمار ودفع النمو الإقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات  موضحاُ  ان هذا يمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
واكد " عضو الشيوخ" ان الخطة الإستثمارية تتضمن كافة المزايا التي تمنحها الوزارات من اجل تهيئة مناخ الأستثمار في مصر وجذب مزيد من الأستثمارات وتفعيل التشريعات التي تمنح المزايا والحوافز للأستثمار في مصر  موضحاً أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة، التي تمثل دعائم الاقتصاد الوطني، يعكس حرصًا على دعم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حوافز استثمارية متكاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاعات الواعدة وتعزيز النمو الاقتصادي

