إقبال كثيف على لجنة مدرسة الدكتور سعيد عبد العال بفاقوس في جولة الإعادة

شهدت لجنة مدرسة الدكتور سعيد عبد العال بالحجاجية المستجدة التابعة لمركز فاقوس، إقبالا ملحوظا من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك في إطار جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُجرى في 55 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتوافد المواطنون بكثافة للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت اللجنة إجراءات تنظيمية مشددة، إلى جانب تعاون واضح بين القائمين على العملية الانتخابية وأفراد الأمن، بما ساهم في تسهيل دخول الناخبين وتنظيم حركة التصويت، مع الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم تأتي انطلاقًا من إيمانهم بدور الصوت الانتخابي في دعم مسار الديمقراطية وبناء مؤسسات تشريعية قوية تعبّر عن تطلعات المواطنين، مشددين على أهمية الحضور والمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل البلاد.