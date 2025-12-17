الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما يتم تداوله باعتباره «دليل الصحة لمواجهة الإنفلونزا في المدارس» هو في حقيقته دليل إرشادي شامل للشروط الصحية الواجب توافرها داخل المنشآت التعليمية، ويتم تحديثه سنويًا مع بداية العام الدراسي.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدليل وصل حاليًا إلى نسخته العاشرة، ويجري توزيعه على جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس بأنواعها والجامعات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والعاملين.

وزارة الصحة

وأضاف أن الدليل أعده قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ويتضمن مجموعة من المحاور المهمة، من بينها معايير البيئة التعليمية الصحية، ومواصفات خزانات المياه وطرق تطهيرها، ومسارات التغذية المدرسية من المورد وحتى الطالب، إلى جانب الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العاملين بمجال تقديم الأغذية داخل المدارس، كما يشمل فصولًا كاملة حول الأمراض المعدية، وعلى رأسها الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي، وغيرها، إضافة إلى التسمم الغذائي وسبل التعامل معه.