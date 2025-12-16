حملة توعية.. الصحة: نركز على خفض نسب الولادة القيصرية بالمستشفيات الحكومية

أكدت الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان، أن ملف الولادة القيصرية يتشابك معه عدة أطراف ومنهم الأطباء والخدمات الطبية والأسر والأدلة الاسترشادية .



وقالت عبلة الالفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدأنا التركيز على خفض نسب الولادة القيصرية داخل المستشفيات الحكومية ".

وتابعت عبلة الالفي :" تم إطلاق أدلة استرشادية لنوع الولادة ومتى يتم اللجوء للولادة الطبيعية ومتى يتم اللجوء للولادة القيصرية ".

وتابعت عبلة الالفي :" تم تدريب الاطباء والاطقم الطبية التي تتعامل مع النساء الحوامل من أجل الحد من نسب الولادة القيصرية في مصر ".

واكملت عبلة الألفي :" الوزارة اطلقت حملة مكثفة من اجل التوعية بأهمية الولادة الطبيعية للام والطفل"، مضيفة:" قمنا بمشروع توعوي طبي في كافة المراكز الطبية "، مضيفا:" الولادة الطبيعية لها تأثير إيجابي على حياة الام والطفل ".

