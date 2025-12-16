قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

11 محاضرة للعلوم الصحية في المؤتمر السنوي الدولي للأشعة بوزارة الصحة

شعار المؤتمر الدولي السنوي للأشعة
شعار المؤتمر الدولي السنوي للأشعة
الديب أبوعلي

تشارك النقابة العامة للعلوم الصحية، في النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي السنوي للأشعة، الذي تنظمه الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، برئاسة محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بأن النقابة تشارك في المؤتمر من خلال جلستين، تتضمن 11 محاضرة متخصصة في علوم الأشعة.

وعرض الدبيكي تفاصيل المحاضرات ومحاضريها، حيث يشهد اليوم الأول الأربعاء الجلسة الأولى من الساعة 4:30 وحتى 6:30 مساء، ويشارك فيه محاضرون أجانب، من بينهم الخبير الألماني "ماكس ميلان سايبر" من الأكاديمية الألمانية لتعليم العلوم الصحية بألمانيا.

يستهل نقيب العلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، فعاليات النقابة بالمؤتمر، بمحاضرة عن «تنظيم الأشعة باستخدام نظام "باكس"»، وهو نظام متخصص في أرشفة الصور الطبية وإعادة تنظيمها مهما كان نوعها، ويعد من الأنظمة المهمة في مجال عمل الأشعة.

يعقب ذلك في اليوم الأول المحاضرات التالية:

2- رابح منصور، المدرب بشركة متخصصة في تقنيات وتصوير الأشعة في الشرق الأوسط، ويتحدث عن "قيمة الذكاء الاصطناعي في الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي: تصوير أذكى لمستقبل أكثر ذكاء".

3- سلامة صابر، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد ناصر، ويعرض "معايير التصوير بالأشعة المقطعية المعززة بالصبغة".

4- علاء شاهين، أخصائي تقنيات الأشعة بمستشفيات جامعة سوهاج، ويتحدث عن "تقنيات تصوير الأسنان".

5- أحمد قابيل، أخصائي تقنيات الأشعة بشركة عالمية عاملة في مصر في مجال التصوير الطبي والأشعة وتقنياتها، ويعرض "التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.. التخطيط والبروتوكولات".

6- ماكس ميلان سايبر من الأكاديمية الألمانية لتعليم العلوم الصحية بألمانيا، يعرض "التصوير بالرنين المغناطيسي من منظور عالمي".

أما محاضرات اليوم الثاني، فهي كالآتي:

تبدأ فعاليات اليوم الثاني يوم الجمعة في تمام الساعة 9 صباحا، ويشارك فيه عدد من المتخصصين، وهم:

7- طه السيد، أخصائي تقنيات الأشعة بمديرية الشؤون الصحية، ومستشفى بني سويف العام، ويعرض "مبادئ العمل في الأشعة المقطعية بالبوزيترون، وكيفية عملها".

8- عمر علي، أخصائي تقنيات التصوير بالأشعة، مستشفى الشرطة بأسيوط، ويعرض "تقنيات وكيفية تحسين جودة الصورة وإصلاحها"، وذلك في حال وجود معادن داخل الجسم، خاصة في صور الرنين المغناطيسي.

9- عبدالله عمر، أخصائي تقنيات الأشعة بأحد المراكز الخاصة في قلب القاهرة، ويتحدث عن "الحالات التقنية في الأشعة العادية"، مثل تقنيات فحص المعدة والمريء والاثني عشر، والتي تتطلب أحيانا عمل أكثر من فني في نفس الإجراء.

10- أحمد شعبان، أخصائي تقنيات الأشعة المقطعية بالبوزيترون بجامعة عين شمس، وستكون محاضرته عن دور الأشعة المقطعية في فحوصات القلب.

11- رمزي المزين، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد أورام دمياط، ويتحدث عن "الأشعة الطيفية"، وشرحها وكيفية عملها بشكل تفصيلي.

وتدار جميع المحاضرات، في إطار حوار مفتوح بين المحاضرين والحضور، مع إتاحة المجال لطرح الأسئلة تخص الأشعة.

يستهدف المؤتمر، جميع طلبة وخريجي كليات العلوم الصحية، والمعاهد العليا والفنية الصحية، والعاملين في مجال الأشعة على مستوى الجمهورية، بهدف رفع المستوى العام، حيث تسعى النقابة من خلال هذا المؤتمر إلى رفع مستوى العاملين في مجال الأشعة بالكامل، والتدريب على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة الحديثة، وتحسين دقة الفحوصات والتشخيص، بما يساعد الطبيب على وضع خطة علاج دقيقة وصحيحة.

وينعكس ذلك بشكل مباشر على تطوير المنظومة الصحية ككل، حيث تعد الأشعة ركيزة أساسية يعتمد عليها الطبيب في التشخيص والعلاج الصحيح، وتمثل الترس الأساسي الذي يحرك باقي عناصر المنظومة الصحية.

تكرم النقابة العامة للعلوم الصحية خلال المؤتمر، المؤتمر الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور مينا طلعت، منسق الأشعة بالإدارة العامة للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، المدير العام بالإدارة العامة للأشعة.

النقابة العامة للعلوم الصحية المؤتمر الدولي السنوي للأشعة الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة وزارة الصحة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية خريجي كليات العلوم المعاهد العليا المنظومة الصحية أجهزة الأشعة الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

السويدي جلين نيبيرج يدير نهائي كأس العرب

فيستون مايلي

مصير فيستون ماييلي مع بيراميدز بعد أمم إفريقيا

اللاعب الأرجنتيني

حصول اللاعب الأرجنتيني سانتياجو مونتيل لاعب اندبندنتي الأرجنتيني على جائزة بوشكاش.. تفاصيل

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد