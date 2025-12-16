11 محاضرة للعلوم الصحية في المؤتمر السنوي الدولي للأشعة بوزارة الصحة

تشارك النقابة العامة للعلوم الصحية، في النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي السنوي للأشعة، الذي تنظمه الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، برئاسة محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بأن النقابة تشارك في المؤتمر من خلال جلستين، تتضمن 11 محاضرة متخصصة في علوم الأشعة.

وعرض الدبيكي تفاصيل المحاضرات ومحاضريها، حيث يشهد اليوم الأول الأربعاء الجلسة الأولى من الساعة 4:30 وحتى 6:30 مساء، ويشارك فيه محاضرون أجانب، من بينهم الخبير الألماني "ماكس ميلان سايبر" من الأكاديمية الألمانية لتعليم العلوم الصحية بألمانيا.

يستهل نقيب العلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، فعاليات النقابة بالمؤتمر، بمحاضرة عن «تنظيم الأشعة باستخدام نظام "باكس"»، وهو نظام متخصص في أرشفة الصور الطبية وإعادة تنظيمها مهما كان نوعها، ويعد من الأنظمة المهمة في مجال عمل الأشعة.

يعقب ذلك في اليوم الأول المحاضرات التالية:

2- رابح منصور، المدرب بشركة متخصصة في تقنيات وتصوير الأشعة في الشرق الأوسط، ويتحدث عن "قيمة الذكاء الاصطناعي في الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي: تصوير أذكى لمستقبل أكثر ذكاء".

3- سلامة صابر، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد ناصر، ويعرض "معايير التصوير بالأشعة المقطعية المعززة بالصبغة".

4- علاء شاهين، أخصائي تقنيات الأشعة بمستشفيات جامعة سوهاج، ويتحدث عن "تقنيات تصوير الأسنان".

5- أحمد قابيل، أخصائي تقنيات الأشعة بشركة عالمية عاملة في مصر في مجال التصوير الطبي والأشعة وتقنياتها، ويعرض "التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.. التخطيط والبروتوكولات".

6- ماكس ميلان سايبر من الأكاديمية الألمانية لتعليم العلوم الصحية بألمانيا، يعرض "التصوير بالرنين المغناطيسي من منظور عالمي".

أما محاضرات اليوم الثاني، فهي كالآتي:

تبدأ فعاليات اليوم الثاني يوم الجمعة في تمام الساعة 9 صباحا، ويشارك فيه عدد من المتخصصين، وهم:

7- طه السيد، أخصائي تقنيات الأشعة بمديرية الشؤون الصحية، ومستشفى بني سويف العام، ويعرض "مبادئ العمل في الأشعة المقطعية بالبوزيترون، وكيفية عملها".

8- عمر علي، أخصائي تقنيات التصوير بالأشعة، مستشفى الشرطة بأسيوط، ويعرض "تقنيات وكيفية تحسين جودة الصورة وإصلاحها"، وذلك في حال وجود معادن داخل الجسم، خاصة في صور الرنين المغناطيسي.

9- عبدالله عمر، أخصائي تقنيات الأشعة بأحد المراكز الخاصة في قلب القاهرة، ويتحدث عن "الحالات التقنية في الأشعة العادية"، مثل تقنيات فحص المعدة والمريء والاثني عشر، والتي تتطلب أحيانا عمل أكثر من فني في نفس الإجراء.

10- أحمد شعبان، أخصائي تقنيات الأشعة المقطعية بالبوزيترون بجامعة عين شمس، وستكون محاضرته عن دور الأشعة المقطعية في فحوصات القلب.

11- رمزي المزين، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد أورام دمياط، ويتحدث عن "الأشعة الطيفية"، وشرحها وكيفية عملها بشكل تفصيلي.

وتدار جميع المحاضرات، في إطار حوار مفتوح بين المحاضرين والحضور، مع إتاحة المجال لطرح الأسئلة تخص الأشعة.

يستهدف المؤتمر، جميع طلبة وخريجي كليات العلوم الصحية، والمعاهد العليا والفنية الصحية، والعاملين في مجال الأشعة على مستوى الجمهورية، بهدف رفع المستوى العام، حيث تسعى النقابة من خلال هذا المؤتمر إلى رفع مستوى العاملين في مجال الأشعة بالكامل، والتدريب على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة الحديثة، وتحسين دقة الفحوصات والتشخيص، بما يساعد الطبيب على وضع خطة علاج دقيقة وصحيحة.

وينعكس ذلك بشكل مباشر على تطوير المنظومة الصحية ككل، حيث تعد الأشعة ركيزة أساسية يعتمد عليها الطبيب في التشخيص والعلاج الصحيح، وتمثل الترس الأساسي الذي يحرك باقي عناصر المنظومة الصحية.

تكرم النقابة العامة للعلوم الصحية خلال المؤتمر، المؤتمر الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور مينا طلعت، منسق الأشعة بالإدارة العامة للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، المدير العام بالإدارة العامة للأشعة.