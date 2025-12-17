قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
رياضة

44 ميدالية .. قفزة كبيرة في حصيلة بعثة الفراعنة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب|تفاصيل

محمد سمير

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات أمس الثلاثاء إلى 44 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 44 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 15 ميدالية برونزية.

وشهد اليوم منافسات سلاح الشيش ناشئين، سلاح السيف ناشئين وسلاح سيف المبارزة ناشئات؛ حيث حصد منتخبنا الوطني في اليوم الأول 10 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.

وجاءت نتائج سلاح الشيش ناشئين عن: تتويج مهند العسال بالذهبية ويونس الإبراشي بالفضية ويس صفي وأنس رشاد بالبرونزية.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة ناشئات حصلت فريدة أبو هاشم على الميدالية الذهبية وتوجت هنا إسماعيل بالميدالية الفضية وحصلت كل من لينه سامح ونور محفوظ على الميدالية البرونزية.

وفي سلاح السيف ناشئين فاز معاز أيمن بالميدالية الذهبية وحصل زميليه أحمد القاضي على الميدالية الفضية.


من ناحية أخرى، نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال المنافسات بواقع 5 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين والترتيب العام الأول على ترتيب اللاعبات مع التواجد في المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالميداليات الذهبية علي الرملي في منافسات 81 كجم وعبد الرحمن الفيومي المركز الأول والمدالية الذهبية في منافسات +90 كجم، زين أبو شامة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 90 كجم، وياسمين محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات +70 كجم، والمركز الأول لـ ايتن داود في منافسات وزن 70 كجم.

وحصد الميداليات الفضية شروق أيمن في منافسات 40 كجم، سلسبيل محمد في منافسات وزن 44 كجم، شروق أحمد عباس في منافسات وزن 48 كجم،داليدا باسل الغرباي في منافسات وزن 63 كجم.

وفاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث محمود هيثم في منافسات وزن 50 كجم، إسماعيل محمد في منافسات 55 كجم، آدم شريف في منافسات وزن 60 كجم، مالك النجار في منافسات وزن 66 كجم، مازن حاتم في منافسات وزن 73 كجم.


وخلال منافسات يوم الاثنين توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فرق مختلط.

وخلال منافسات يوم الأحد، حقق اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

وخلال منافسات يوم السبت تم حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

بينما في منافسات يوم الجمعة، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية وبرونزيتين، وفي منافسات يوم الخميس الماضي تم تحقيق ميداليتين فضيتين.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

البعثة المصرية دورة الألعاب الأفريقية دورة الألعاب الأفريقية للشباب أنجولا ميداليات البعثة المصرية

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
صينية سردين
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
حريق
