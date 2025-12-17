44 ميدالية .. قفزة كبيرة في حصيلة بعثة الفراعنة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب|تفاصيل

ارتفعت حصيلة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا بنهاية منافسات أمس الثلاثاء إلى 44 ميدالية متنوعة.

ووصلت ميداليات البعثة المصرية حتى الآن إلى 44 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 15 ميدالية برونزية.

وشهد اليوم منافسات سلاح الشيش ناشئين، سلاح السيف ناشئين وسلاح سيف المبارزة ناشئات؛ حيث حصد منتخبنا الوطني في اليوم الأول 10 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.

وجاءت نتائج سلاح الشيش ناشئين عن: تتويج مهند العسال بالذهبية ويونس الإبراشي بالفضية ويس صفي وأنس رشاد بالبرونزية.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة ناشئات حصلت فريدة أبو هاشم على الميدالية الذهبية وتوجت هنا إسماعيل بالميدالية الفضية وحصلت كل من لينه سامح ونور محفوظ على الميدالية البرونزية.

وفي سلاح السيف ناشئين فاز معاز أيمن بالميدالية الذهبية وحصل زميليه أحمد القاضي على الميدالية الفضية.



من ناحية أخرى، نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال المنافسات بواقع 5 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين والترتيب العام الأول على ترتيب اللاعبات مع التواجد في المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالميداليات الذهبية علي الرملي في منافسات 81 كجم وعبد الرحمن الفيومي المركز الأول والمدالية الذهبية في منافسات +90 كجم، زين أبو شامة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 90 كجم، وياسمين محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات +70 كجم، والمركز الأول لـ ايتن داود في منافسات وزن 70 كجم.

وحصد الميداليات الفضية شروق أيمن في منافسات 40 كجم، سلسبيل محمد في منافسات وزن 44 كجم، شروق أحمد عباس في منافسات وزن 48 كجم،داليدا باسل الغرباي في منافسات وزن 63 كجم.

وفاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث محمود هيثم في منافسات وزن 50 كجم، إسماعيل محمد في منافسات 55 كجم، آدم شريف في منافسات وزن 60 كجم، مالك النجار في منافسات وزن 66 كجم، مازن حاتم في منافسات وزن 73 كجم.



وخلال منافسات يوم الاثنين توج الثنائي عبد الملك أشرف ويارا محمد بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فرق مختلط.

وخلال منافسات يوم الأحد، حقق اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

وخلال منافسات يوم السبت تم حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

بينما في منافسات يوم الجمعة، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية وبرونزيتين، وفي منافسات يوم الخميس الماضي تم تحقيق ميداليتين فضيتين.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.