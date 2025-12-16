الصحة: ورشة عمل دولية لتعزيز الجاهزية العلاجية وتوفير الخدمات للمهاجرين واللاجئين

افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل دولية بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، بعنوان “تعزيز الجاهزية والاستجابة وتوفير خدمات الرعاية الصحية في سياق الأزمات الإنسانية التي تطال المهاجرين”، وتستمر من 16 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء الصحة العامة، وعدد من الدول.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الإقليمية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالنزوح، وسط ارتفاع أعداد النازحين عالميًا بسبب النزاعات، العنف، الكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية، مع التركيز على مخاطر الأمراض المعدية.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للصحة العامة



وأكد أن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للصحة العامة، ودعم الجهود المشتركة لحماية الفئات الأكثر عرضة للأزمات الإنسانية.



وتابع “عبدالغفار” أن الورشة تناقش آليات تعزيز الجاهزية والاستجابة في حالات النزوح الجماعي المفاجئ، والتحديات الناتجة عن تضرر البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التنسيق متعدد القطاعات.



وتشمل الفعاليات عروضًا تقديمية، جلسات نقاشية، ومجموعات عمل تفاعلية، لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة حول الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في سياق النزوح.



يشارك في الورشة متخصصو الصحة العامة من دول الجوار الجنوبي والشرقي لأوروبا، وممثلو دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء دوليين مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمات أخرى ذات صلة.