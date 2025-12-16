قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
الصحة: ورشة عمل دولية لتعزيز الجاهزية العلاجية وتوفير الخدمات للمهاجرين واللاجئين

الدكتور محمد حساني
الدكتور محمد حساني
عبدالصمد ماهر

افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل دولية بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، بعنوان “تعزيز الجاهزية والاستجابة وتوفير خدمات الرعاية الصحية في سياق الأزمات الإنسانية التي تطال المهاجرين”، وتستمر من 16 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء الصحة العامة، وعدد من الدول.


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الإقليمية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالنزوح، وسط ارتفاع أعداد النازحين عالميًا بسبب النزاعات، العنف، الكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية، مع التركيز على مخاطر الأمراض المعدية.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للصحة العامة


وأكد أن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للصحة العامة، ودعم الجهود المشتركة لحماية الفئات الأكثر عرضة للأزمات الإنسانية.


وتابع “عبدالغفار” أن الورشة تناقش آليات تعزيز الجاهزية والاستجابة في حالات النزوح الجماعي المفاجئ، والتحديات الناتجة عن تضرر البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التنسيق متعدد القطاعات.


وتشمل الفعاليات عروضًا تقديمية، جلسات نقاشية، ومجموعات عمل تفاعلية، لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة حول الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في سياق النزوح.


يشارك في الورشة متخصصو الصحة العامة من دول الجوار الجنوبي والشرقي لأوروبا، وممثلو دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء دوليين مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمات أخرى ذات صلة.

وزارة الصحة الجاهزية الجاهزية الصحية اللاجئين أعداد النازحين النازحين

