أخبار البلد

عبدالغفار يبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون في القطاع الصحي مع شركات خاصة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور يوهانس شميت-توبهوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Curagita»، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ACH»، والوفد المرافق لهما، لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، خاصة تطوير قسم الأشعة بمشروع مدينة النيل الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على مراجعة أطر التعاون السابقة، وبحث خطط المستقبل، إلى جانب استعراض أبرز مشروعات المجموعتين في القطاع الصحي، بهدف تعزيز الشراكات وتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن النقاشات شملت الهدف الاستراتيجي لتطوير قسم الأشعة ليصبح رائدًا، مع وضع معايير جديدة للخدمات، كما تم مناقشة الجوانب المتعلقة بالمعدات، البنية التحتية، الاعتبارات المالية، والأنظمة الداعمة، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي والرؤية المستقبلية، بما في ذلك أعداد المنتفعين، الأقسام المختلفة، وأنواع الأجهزة المزمع تشغيلها، لرفع كفاءة الخدمة وجودتها.

عرض تفصيلي لأجهزة الأشعة

وتابع أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لأجهزة الأشعة في المبنى القائم، مبنى الأورام، والمبنى الجديد للعيادات الخارجية، مشملًا الأنواع، الشركات المصنعة، الطرازات، والأرقام التسلسلية، إلى جانب خطة عمل مقترحة تركز على تطوير الكوادر البشرية، تحسين تدفق المرضى، تحديث البنية التحتية، ودمج التقنيات الحديثة.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة إعادة تصميم مسار المرضى لتحسين جودة الخدمات، والتخطيط المعماري لبيئة علاجية مثالية، مع تعزيز التكامل التكنولوجي، بالإضافة إلى استراتيجية التنفيذ، الفرص المستقبلية، وبنود الشراكة المقترحة، كما تم بحث فرص تدريب الكوادر الطبية والفنية في مجال الأشعة لرفع الأداء وتحسين الخدمات.

ونوه إلى تأكيد الوزير على بناء خطة تنفيذية تتناسب مع الظروف المستقبلية، مع مراعاة البعد الطويل الأمد في تطوير البنية التحتية، مشددًا على أن قوتها تضمن مستقبلًا صحيًا آمنًا، يحافظ على مستوى الخدمة وكفاءة تدفق المرضى داخل المنظومة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمستشار منصور حمزاوي، المستشار القانوني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأحمد ماهر، المدير المالي والإداري لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
ومن جانب وفد المجموعتين كريم أبو النجا، رئيس قطاع الاستثمار ACH، ودينا واكد، ممثلة مجموعة MG Incrementum GP ومستشارة/ممثلة شركة Curagita في مصر، إلى جانب يوسف زرقا، محلل مالي أول ACH.

مجلس الوزراء وزير الصحة مشروع مدينة النيل الطبية Curagita الفرص الاستثمارية

