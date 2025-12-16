قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حورية فرغلي تكشف سبب تفكيرها في اعتزال الفن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها فكرت في الاعتزال في وقت سابق، بسبب تعرضها للتنمر بعد المشكلة التي ظهرت في أنفها عقب إجراء عدد من العمليات الجراحية.

تفاصيل المحنة

وأضافت حورية، خلال تصريحاتها لبرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، أنها واجهت صعوبة كبيرة في تلك الفترة، موضحة: «أنا وقتها مكنتش عارفة أعمل حاجة، لازم أخد غضاريف من كل حتة عشان أعالج المشكلة، عملت كمية عمليات كتيرة».

التفكير في الابتعاد عن الفن

وأكدت الفنانة أن هذه التجربة الصعبة دفعتها للتفكير مؤقتًا في الابتعاد عن الفن والاعتزال، لكنها في النهاية استمرت وأكملت مسيرتها الفنية رغم الصعوبات النفسية والجسدية التي واجهتها.

حورية فرغلي تكشف كواليس أعمالها مع محمد رمضان وتعبّر عن ندمها على «استدعاء ولي عمرو»

قالت الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2»، إنها شاركت مع الفنان محمد رمضان في فيلمي «قلب الأسد» و«عبده موته»، مؤكدة أنها لم تلتقِ به بعد ذلك، لكنها سعيدة بما حققه من نجاحات خلال مشواره الفني.

سبب عدم تكرار التعاون

وأوضحت حورية أنه رغم تساؤلات البعض حول عدم مشاركتها مع محمد رمضان في أعمال أخرى، فإن السبب يرجع إلى عدم وجود أدوار مناسبة لها، قائلة: «ما كانش فيه أي دور يناسبني»، مشيرة إلى أنها بعد فيلمي «قلب الأسد» و«عبده موته» قررت عدم تكرار هذا النوع من الأدوار.

محمد رمضان زميل عمل

وأضافت أن محمد رمضان بالنسبة لها مثل أي زميل آخر في الوسط الفني، نافية وجود أي خلافات، ومؤكدة أن لكل فنان مساره واختياراته الفنية الخاصة.

ندم على «استدعاء ولي عمرو»

وأعربت حورية فرغلي عن ندمها الشديد على مشاركتها في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، موضحة أن الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت أثرت على قراراتها، قائلة: «ساعتها كان فيه مشاكل في البلد وضرب وحاجات كتير، وما كنتش ببص لنفسي خالص».

صدمة بعد مشاهدة الفيلم

وتابعت الفنانة أنها شاهدت الفيلم قبل شهرين فقط، وشعرت بصدمة كبيرة من شكلها، مضيفة: «كنت عايزة أضرب نفسي مليون جزمة إني عملته، لأن مناخيري كانت بايظة خالص وشكلي كان وحش جدًا، فقلت إزاي وافقت أطلع قدام الكاميرا بالمنظر ده؟».

وأشارت إلى أنها تعتمد دائمًا على المخرج والماكيير في ضبط شكلها أثناء الظهور، مؤكدة أنه لم يكن من المفترض أن تظهر على الشاشة بهذا الشكل، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي كانت تمر بها آنذاك.

الفنانة حورية فرغلي التنمر اعتزال الفنانة حورية فرغلي الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

رفع اشغالات

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

رفع قمامة

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد