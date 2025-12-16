حورية فرغلي تكشف سبب تفكيرها في اعتزال الفن

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها فكرت في الاعتزال في وقت سابق، بسبب تعرضها للتنمر بعد المشكلة التي ظهرت في أنفها عقب إجراء عدد من العمليات الجراحية.

تفاصيل المحنة

وأضافت حورية، خلال تصريحاتها لبرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، أنها واجهت صعوبة كبيرة في تلك الفترة، موضحة: «أنا وقتها مكنتش عارفة أعمل حاجة، لازم أخد غضاريف من كل حتة عشان أعالج المشكلة، عملت كمية عمليات كتيرة».

التفكير في الابتعاد عن الفن

وأكدت الفنانة أن هذه التجربة الصعبة دفعتها للتفكير مؤقتًا في الابتعاد عن الفن والاعتزال، لكنها في النهاية استمرت وأكملت مسيرتها الفنية رغم الصعوبات النفسية والجسدية التي واجهتها.

حورية فرغلي تكشف كواليس أعمالها مع محمد رمضان وتعبّر عن ندمها على «استدعاء ولي عمرو»

قالت الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2»، إنها شاركت مع الفنان محمد رمضان في فيلمي «قلب الأسد» و«عبده موته»، مؤكدة أنها لم تلتقِ به بعد ذلك، لكنها سعيدة بما حققه من نجاحات خلال مشواره الفني.

سبب عدم تكرار التعاون

وأوضحت حورية أنه رغم تساؤلات البعض حول عدم مشاركتها مع محمد رمضان في أعمال أخرى، فإن السبب يرجع إلى عدم وجود أدوار مناسبة لها، قائلة: «ما كانش فيه أي دور يناسبني»، مشيرة إلى أنها بعد فيلمي «قلب الأسد» و«عبده موته» قررت عدم تكرار هذا النوع من الأدوار.

محمد رمضان زميل عمل

وأضافت أن محمد رمضان بالنسبة لها مثل أي زميل آخر في الوسط الفني، نافية وجود أي خلافات، ومؤكدة أن لكل فنان مساره واختياراته الفنية الخاصة.

ندم على «استدعاء ولي عمرو»

وأعربت حورية فرغلي عن ندمها الشديد على مشاركتها في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، موضحة أن الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت أثرت على قراراتها، قائلة: «ساعتها كان فيه مشاكل في البلد وضرب وحاجات كتير، وما كنتش ببص لنفسي خالص».

صدمة بعد مشاهدة الفيلم

وتابعت الفنانة أنها شاهدت الفيلم قبل شهرين فقط، وشعرت بصدمة كبيرة من شكلها، مضيفة: «كنت عايزة أضرب نفسي مليون جزمة إني عملته، لأن مناخيري كانت بايظة خالص وشكلي كان وحش جدًا، فقلت إزاي وافقت أطلع قدام الكاميرا بالمنظر ده؟».

وأشارت إلى أنها تعتمد دائمًا على المخرج والماكيير في ضبط شكلها أثناء الظهور، مؤكدة أنه لم يكن من المفترض أن تظهر على الشاشة بهذا الشكل، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي كانت تمر بها آنذاك.