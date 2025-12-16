جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية للموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
محافظات

عقدت جامعة دمنهور فعاليات الندوة التثقيفية للمشروع الوطني للقراءة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور كل من الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسات البحث العلمي عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، والدكتور عصام وهبان، منسق جامعة دمنهور للمشروع الوطنى للقراءة، باستضافة كريمة بكلية الطفولة المبكرة بإشراف الدكتور مصطفى حمزة، عميد الكلية، ومشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الكليات، والعاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة، تزامنا مع انطلاق الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة ٢٠٢٥ـ٢٠٢٦، و انطلاقا من إيمان جامعة دمنهور بأن القراءة هي السبيل لبناء مستقبل مشرق ومجتمع واعٍ. 

أعرب الدكتور ماجد شعلة، عن سعادته بانطلاق الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة، أحد أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، لافتا إلى أن جامعة دمنهور تعقد فعاليات تلك الندوة لتعريف الطلاب بأهداف المشروع ومضمونه ودوره في إثراء البيئة الثقافية وتعزيز الحس الوطني والقيم الإنسانية بالمجتمع، مؤكدا أن القراءة تساهم في تطوير الحوار البناء بين الطلاب، وبناء الشخصية الطلابية لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا، مشيرا إلى أن تعزيز الثقافة والقراءة بين الشباب يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الجامعة لدعم بناء الإنسان.

خلال الندوة أوضح الدكتور عبده إبراهيم، أهداف المشروع والتي تتمثل في تشجيع القراءة كعادة يومية، وتطوير المهارات النقدية والإبداعية، وزيادة الوعي بأهمية القراءة في اكتساب المعرفة وبناء الشخصية، وكيفية جعل القراءة ممارسة يومية، وتوظيف مهارات القراءة الإبداعية و الناقدة لدى الطلاب، والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم الذاتي.

 أوضح "عبده" طرق تسجيل الطلاب مباشرة على موقع المشروع وحتى نهاية يونيو، للمنافسة على ثلاثة مستويات على النحو التالي، المستوى الأول قراءة 30 كتابا، والثاني 50كتابا، والثالث100كتاب، ليبدأ التحكيم على مستوى الكلية ثم الجامعة ثم على مستوى الجامعات المصرية، من خلال  ترشيح 5 أوائل على كل مستوى، ليمنح أول المستوى الماسي جائزة قدرها مليون جنيه، وأول المستوى الذهبي نصف مليون جنيه، و أول المستوى الفضي ربع مليون جنيه، و تتدرج الجوائز على باقى المستويات حتى الخامس، داعيا الطلاب للمشاركة في المسابقة التي يطرحها المشروع الوطني للقراءة لتنمية مهاراتهم.

وأشار الدكتور عصام وهبان، منسق جامعة دمنهور للمشروع الوطني للقراءة، إلى أن المشروع الوطني للقراءة هو أحد المشروعات الوطنية الهامة التي أعادت للقراءة مكانتها، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالقراءة بإعتبارها مشروعا ثقافيا تنافسيا مستداما، لافتًا إلى أن القراءة هي غذاء الروح والسبيل لبناء عقل مستنير، مشيرا إلى دور القراءة في تعزيز الهوية من خلال ربط الأجيال بتراث الأمة وتاريخها وثقافتها، مما ينمي الشعور بالإنتماء والفخر، مثمنا دور المشروع في إحداث نهضة فكرية شاملة، ترتكز على الاستدامة، واثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات، والتنوع من خلال الانفتاح على كافة مجالات المعرفة.

