محافظات

كدوانى: 7 ملايين منياوي يتمتعون بمنظومة صحية لائقة في منظومة التأمين الجديدة

محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية
محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ان التطورات الهائلة للبنية التحتية الصحية التى شهدته المحافظة وتشهدها حاليا ، من خلال تطوير وتحديث مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والمراكز العلاجية ووحدات طب الأسرة، إلى جانب تأهيل وتدريب الأطقم والكوادر الطبية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن المحافظة على جاهزية تامة لاستقبال المنظومة التأمينية الجديدة، لتوفر خدمة طبية متكاملة لما يقرب من 7 ملايين مواطن منياوى.
 

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفى تصريحات صحفية، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية  أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا، لتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع لجميع المواطنين. مشيرا الى انه تجرى الاستعدادات حاليا لبدء المنظومة فى محافظة المنيا وقال:  " هناك توافق حاليا على استكمال استعدادات دخول المنظومة في محافظة المنيا، كأولى محافظات المرحلة الثانية" .

محافظ المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية البنية التحتية الصحية المرحلة الثانية

