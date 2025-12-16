قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك عدد من الأوامر تهدف لإخراج للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضافت المراسلة خلال رسالة على الهواء، أن تجري عمليات هدم لمنازل بحجة البناء دون ترخيص كما تم هدم سور لقاعة أفراح وفي قرية قلندية تم هدم منزل مأهول بالسكان كما طوقت قوات الاحتلال المنزل أولا، مشيرة إلى أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بلا هوادة.

وتابعت أن المستوطنين يرعون أغنامهم بالقرب من منازل الفلسطينين، مشيرة إلى أنهم يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كما شهدت القرى والبلدات اقتحام لقوات الاحتلال ومن لم يعتقل جراء المداهمات فيتم اعتقاله عبر حواجز مداخل البلدات والقرى.

القاهرة الإخبارية رام الله الحكومة الإسرائيلية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

وزير الخزانة الأمريكي

بيسنت: الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أوائل يناير

الدفاع الروسية: تحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف

الدفاع الروسية: تحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف

القيادة الجنوبية الأمريكية

القيادة الجنوبية الأمريكية: مقتل 8 في غارات على سفن تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد