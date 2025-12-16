القاهرة الإخبارية: 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك عدد من الأوامر تهدف لإخراج للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضافت المراسلة خلال رسالة على الهواء، أن تجري عمليات هدم لمنازل بحجة البناء دون ترخيص كما تم هدم سور لقاعة أفراح وفي قرية قلندية تم هدم منزل مأهول بالسكان كما طوقت قوات الاحتلال المنزل أولا، مشيرة إلى أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بلا هوادة.

وتابعت أن المستوطنين يرعون أغنامهم بالقرب من منازل الفلسطينين، مشيرة إلى أنهم يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كما شهدت القرى والبلدات اقتحام لقوات الاحتلال ومن لم يعتقل جراء المداهمات فيتم اعتقاله عبر حواجز مداخل البلدات والقرى.