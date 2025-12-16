قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
حوادث

دفاع فريال يوسف: تقرير الأدلة يؤكد وصف نادية الجندي لموكلتي بـ الفاشلة

كتب محمد عبدالله :

أكد المحامي شريف حافظ وكيل الفنانة فريال يوسف أن النيابة تسلمت تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي ورد به أن الفنانة نادية الجندي تعمدت في أكثر من لقاء وصف الفنانة فريال يوسف بأنها ممثلة فاشلة وهو ما يعد سبّا وقذفا وتشهيرا. 

وتقدمت الفنانة فريال يوسف بطلب للنيابة خلال جلسة الاستماع لأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد الفنانة نادية الجندي باستدعائها لاتهامها بالتشهير والسب والقذف

واستمعت نيابة التجمع إلى أقوال الفنانة فريال يوسف في شكواها ضد الفنانة نادية الجندي لاتهامها بوصفها بـ الفاشلة وعدم سدادها الأموال الخاصة بها من أحد المسلسلات التي كانت من إنتاجها  وقدم دفاعها فلاشة تحتوي على وقائع السب والقذف والتشهير. 

وتقدم شريف حافظ محامي الفنانة التونسية فريال يوسف بشكوى  إلى النائب العام ضد الفنانة نادية محمد عبد السلام الجندي وشهرتها نادية الجندي مالكة شركة - أفلام نادية الجندي للإنتاج ND-وذلك حين قام المذيع عمرو الليثي باستضافتها في لقاء تليفزيوني وسألها عن الأعمال التي ندمت عليها وأجهدتها نفسياً فأجابت بذكر أسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنها ذكرت مسلسل أسرار، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

وعقب ذلك اللقاء بأيام قليلة وفي لقاء تليفزيوني مع موقع ET بالعربي تم استضافة الفنانة فريال يوسف وبسؤالها عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج أجابت أن لديها مستحقات مالية طرف عدة شركات إنتاج وذكرت من ضمنها مسلسل أسرار والمالكة لها الفنانة نادية الجندي.

وعقب ذلك بأيام قليلة و في لقاء تلفزيوني مع الفنانة نادية الجندي وبمواجهتها بما ذكرته الشاكية أنها لم تتحصل على معظم أجرها في مسلسل أسرار، عللت ذلك بأن فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على اسمها ونجوميتها وقد تناقلت عدة مواقع إخبارية وفنية العبارة التالية نادية الجندي تقول :-

فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي   

وقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة فريال يوسف مستندات وهي اللقاءات التليفزيونية سالفة الذكر وما ذكرته الفنانة نادية الجندي بالصوت والصورة وهي تقول فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتي.

