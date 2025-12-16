من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل العدس بالجبة.
طريقة عمل العدس بالجبة
2 كوب عدس بجبة
4 كوب ماء
1 طماطم كبيرة
6 فص ثوم
2 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة كبيرة سمن
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل العدس بالجبة :
1- نقّي العدس واغسليه وضعيه في وعاء ثم غطّيه بالماء واتركيه على النار حتى يغلي.
2- افرمي نصف كمية الثوم مع الملح، الكمون والشطة واضيفيهم إلى العدس.
3- قطّعي الطماطم إلى قطع صغيرة جداً أو اعصريها واضيفيها إلى العدس.
4- هدئي النار واتركي العدس حتى تمام النضج، ويمكنك إضافة الماء إذا احتاج الأمر.
5- افرمي بقية الثوم وحمريه في السمن حتى يصفر لونه ثم اضيفيه إلى العدس.
6- قدّميه ساخناً.