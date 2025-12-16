من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل العدس بالجبة.

2 كوب عدس بجبة

4 كوب ماء

1 طماطم كبيرة

6 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة شطة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة ملح

1- نقّي العدس واغسليه وضعيه في وعاء ثم غطّيه بالماء واتركيه على النار حتى يغلي.

2- افرمي نصف كمية الثوم مع الملح، الكمون والشطة واضيفيهم إلى العدس.

3- قطّعي الطماطم إلى قطع صغيرة جداً أو اعصريها واضيفيها إلى العدس.

4- هدئي النار واتركي العدس حتى تمام النضج، ويمكنك إضافة الماء إذا احتاج الأمر.

5- افرمي بقية الثوم وحمريه في السمن حتى يصفر لونه ثم اضيفيه إلى العدس.

6- قدّميه ساخناً.