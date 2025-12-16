13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر

قالت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين ومصر حافظتا على تعاون متبادل للمنفعة منذ فترة طويلة، حيث تبقى الصين كأكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا.

وتابعت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر الإحاطة الخاص بالدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني أنه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين، ازدادت واردات الصين من مصر بشكل ملحوظ في الأشهر العشرة الأولى لهذا العام، تجاوزت حجم الواردات في العام الماضي ، كما تعد الصين من أنشط المستثمرين في مصر وأسرعهم نموا. ووفقا لإحصاء مصر، تجاوز عدد الشركات الصينية في مصر 2800 شركة، وبلغت قيمة الاستثمارات 9 مليارات دولار. ونقشت على عملة 50 قرشا منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع مقاولة الشركات الصينية. في الحياة اليومية، يشعر الجميع بثمار التعاون الصيني المصري، ويتطلع الشعبان إلى زيادة هذا التعاون، بما يعود بمنافع أكبر.

وتابعت أن اتجاه التنمية في الصين سيؤثر على العالم كله، حيث تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد العالم، وتسهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي منذ سنوات، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كلما نما اقتصاد الصين بنقطة مئوية واحدة، يرتفع مستوى الإنتاج للاقتصادات الأخرى بـ0.3 نقطة مئوية.

كعضو دائم في مجلس الأمن وأكبر دولة نامية في العالم، تحظى مواقف الصين من الشؤون الدولية والقضايا الساخنة باهتمام واسع.

وأوضحت أنه في عام 2021، نجحت الصين في القضاء على الفقر المدقع، وحققت نصرا حاسما في معركة مكافحة الفقر، وحققت هدف الحد من الفقر في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 قبل عشر سنوات. منذ عام 1978، تخلص أكثر من 800 مليون شخص في الصين من الفقر، ما يمثل 70% من إنجازات مكافحة الفقر في العالم.

وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر حققت فقزة كبيرة، وأصبحت نموذجا للتعاون بين الدول النامية، وامتد التعاون بيننا من التبادل التجاري إلى المواءمة الاستراتيجية شاملة الأبعاد، من منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في السويس المطلة على البحر الأحمر، إلى منطقة الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة، وصولا إلى التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء وغيرهما من المجالات الناشئة، جسدت سلسلة من الإنجازات الملموسة معنى المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

وترسم "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" ملامح جديدة للتحديث الصيني النمط، وتجلب فرصا جديدة وآفاق واعد للتعاون الصيني المصري ويمكن للبلدين تعزيز المواءمة الاستراتيجية، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق إنجازات مشتركة في طريق نحو الحداثة.