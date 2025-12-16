بعدسة بيريسكوب ومعالج معالج سنابدراجون 7 .. Realme 16 Pro يقلب الموازين

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026. وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها. وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 7300. والآن، تشير التقارير إلى ظهور هاتف ريلمي 16 برو بلس على نفس المنصة، كاشفًا عن معالجه وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

هاتف Realme 16 Pro



كشفت التقارير أن رقم طراز RMX5131 يعود إلى هاتف Realme 16 Pro+ القادم ، وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench. وأعلنت الشركة رسميًا أن هاتف 16 Pro يعد مزود بشريحة Snapdragon أقوى من Snapdragon 7 Gen 4 .

يكشف سجل اختبار الأداء (Geekbench) لهاتف Realme 16 Pro+ أنه يعمل بمعالج Qualcomm يتضمن نواة رئيسية بتردد 2.80 جيجاهرتز، وثلاث نوى بتردد 1.84 جيجاهرتز، وأربع نوى بتردد 2.80 جيجاهرتز. كما تشير بيانات الاختبار إلى أن المعالج مزود بمعالج رسوميات Adreno 722.

هاتف Realme 16 Pro

يعد من المثير للاهتمام أن تفاصيل الشريحة المذكورة تتطابق تمامًا مع مواصفات معالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع وهذا يشير إلى أن شريحة هاتف Realme 16 Pro+ قد تكون هي نفسها شريحة سنابدراجون 7 من الجيل الرابع مع بعض التعديلات.

يكشف الإعلان أيضًا أن هاتف Realme 16 Pro مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. وقد أكدت الشركة بالفعل أن الجهاز سيأتي بواجهة Realme UI 7 المبنية على نظام Android. كما كشفت أن سلسلة Pro ستتلقى تحديثات لنظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

كشفت ريلمي بالفعل عن سلسلة هواتف Realme 16 Pro وتعاونها مع المصمم الشهير ناوتو فوكاساوا. ستتوفر السلسلة بألوان متعددة، منها الذهبي اللامع، والرمادي اللامع، والوردي الكاميليا، والبنفسجي الأوركيد. بالإضافة إلى سلسلة 16 Pro، ستعلن العلامة التجارية أيضًا عن سماعات Realme Buds Air 8، بألوان مماثل