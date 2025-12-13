قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعاء وخميس.. المصريون بالداخل يصوتون في إعادة 55 دائرة بانتخابات النواب
هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون
لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو
بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات "فلاجشيب" وسعر منافس.. Realme 16 Pro يقلب الموازين بعدسة بيريسكوب وبطارية ضخمة

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro
احمد الشريف

تكشف أحدث التسريبات التقنية الواردة من منصة "Digital Chat Station" الصينية الموثوقة، اليوم، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهاتف Realme 16 Pro المرتقب، والذي يبدو أنه سيحدث نقلة نوعية في فئة الهواتف المتوسطة (Mid-range). 

تشير البيانات المنشورة إلى أن شركة "ريلمي" قررت دمج مواصفات كانت حكراً على الهواتف الرائدة باهظة الثمن في سلسلتها الرقمية الجديدة، وعلى رأسها نظام التصوير المتقدم والبطارية العملاقة.

نقلة نوعية في التصوير: عدسة "بيريسكوب" 

تؤكد التقارير المصورة التي تداولتها المواقع التقنية العالمية أن السمة الأبرز في Realme 16 Pro ستكون تزويده بعدسة تقريب بصري "بيريسكوب" (Periscope Telephoto) بدقة عالية، وهي ميزة نادراً ما تتوفر في هذه الفئة السعرية. 

توضح المصادر أن هذه العدسة ستسمح بتقريب بصري حقيقي يصل إلى 3X أو 5X، مع تقريب رقمي هائل مع الحفاظ على التفاصيل، مما يضع الهاتف في منافسة مباشرة مع هواتف تتجاوز سعره بضعفين من حيث قدرات التصوير "البورتريه" وتصوير المسافات البعيدة.

الطاقة والأداء: بطارية تكسر القواعد 

تبرز التسريبات أيضاً تركيز ريلمي على حل معضلة الطاقة، حيث تفيد المعلومات بأن الهاتف سيحمل بطارية بسعة ضخمة قد تصل إلى 6000 مللي أمبير (أو 5800 مللي أمبير كحد أدنى)، متجاوزة المعيار السائد (5000 مللي أمبير). 

تذكر المصادر أن الشركة نجحت في دمج هذه البطارية الكبيرة دون زيادة سمك الهاتف بشكل ملحوظ، وذلك بفضل استخدام تقنيات البطاريات الحديثة عالية الكثافة، مع دعم شحن سريع بقدرة لا تقل عن 80 واط.

الشاشة والتصميم

تضيف التسريبات المتعلقة بالتصميم أن الهاتف سيحافظ على هوية ريلمي الأنيقة مع شاشة OLED منحنية الأطراف تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنيات تعتيم عالية لحماية العين. 

يتوقع المحللون أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة أحد معالجات كوالكوم الجديدة من فئة Snapdragon 7 Gen، لضمان توازن مثالي بين الأداء القوي واستهلاك الطاقة.

عشاق التقنية الإعلان الرسمي عن السلسلة، حيث يرى المراقبون أن ريلمي تسعى من خلال Realme 16 Pro لسد الفجوة تماماً بين الهواتف المتوسطة والهواتف الرائدة، مقدمة خياراً يصعب تجاهله للمستخدمين الباحثين عن كاميرا احترافية وبطارية تدوم طويلاً بسعر اقتصادي.

Realme 16 Pro Realme Realme 16

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
دينا الشربيني
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
