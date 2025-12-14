قتيــ.ـلان وإصابات مُتعددة.. «ترامب» حول حادث جامعة براون: «المشتبه به قيد الاحتجاز»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون في رود آيلاند قيد الاحتجاز، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) موجود في الموقع.

ثم أضاف ترامب في منشور جديد: "المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون في ولاية رود آيلاند ليس قيد الاحتجاز".

وقالت شرطة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمحيط جامعة براون.

فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، نقلاً عن مصدر، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في إطلاق النار بجامعة براون بولاية رود آيلاند.

وأضافت الوكالة أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في الجامعة نفسها.