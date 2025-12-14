إعلامي: دعم محمد صلاح لا يعني تبرير خطأ توقيت تصريحاته الإعلامية ضد «سلوت»|فيديو

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لم يُعرف عنه الدخول في صدامات طوال مسيرته الاحترافية، مشددًا على أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة سوء تعامل من الطرفين، وليس رغبة من اللاعب في افتعال الخلاف.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، لم يسبق له التعامل مع نجوم بحجم محمد صلاح، وهو ما انعكس على طريقة إدارته للموقف، مؤكدًا أن اللاعب شعر بالضيق من أسلوب المعاملة وعدم المشاركة، لكن ذلك لا يبرر ما صدر عنه في حديثه الإعلامي.

وأشار أضا إلى أن صلاح أخطأ عندما تحدث عن إدارة النادي وعدم مشاركته، موضحًا أن تصريحاته لم تكن محسوبة بالشكل الكافي، وكان من الأفضل أن يمنح نفسه بعض الوقت للتفكير قبل إجراء المقابلة وإطلاق تلك التصريحات.

وأضاف أضا: «لو حدث هذا الموقف من لاعب في الكرة المصرية، لكان حجم الهجوم عليه أكبر بكثير»، معتبرًا أن التعاطف الجماهيري مع صلاح أمر طبيعي بحكم الشعبية والعاطفة، لكنه لا يُلغي حقيقة الخطأ.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن دعم صلاح لا يعني تبرير الخطأ، مشددًا على أن الواقعية تفرض الاعتراف بأن اللاعب كان عليه التعامل بهدوء أكبر مع الموقف، خاصة في ظل خبرته الطويلة ومكانته الكبيرة داخل ناديه.